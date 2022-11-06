التدريب المهني بالعمل يُطلق دورة سياقة الجرار الزراعي "تراكتور"

غزة-الراي

أطلق قسم الدورات الاستكمالية بالإدارة العامة للتدريب المهني بوزارة العمل، دورة سياقة الجرار الزراعي "تراكتور" بمركز تدريب مهني الإمام الشافعي بمدينة غزة.

وأشار قسم الدورات الاستكمالية إلى أنهم يقدمون دورات سياقة مهنية متعددة، بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات.



ونوه القسم إلى أن الدورات تنقسم إلى جانبين عملي ونظري، للتعريق بقوانين السير والإشارات المرورية، والميكانيكا ووسائل التعامل مع الأعطال الطارئة، وأسس الإسعافات الأولية والإطفاء الجانب العملي.



في حين يتمثل التدريب العمل بتعليم قيادة التراكتور، وتقديم الملتحقين اختبار عملي بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات، حيث يحصل المتدرب بعد النجار على شهادة من الإدارة العامة للتدريب المهني، تؤهله لاستصدار رخصة قيادة لجرار الزراعي من خلال وزارة النقل والمواصلات.

