"زقوت" يناقش تعزيز خدمات النساء والولادة والأطفال بمجمع كمال عدوان

غزة-الراي

ناقش د.محمد زقوت مدير عام المستشفيات تعزيز خدمات النساء والولادة والأطفال في مجمع كمال عدوان الطبي، وذلك خلال جولته الميدانية لمجمع كمال عدوان الطبي يرافقه مدراء ادارته ذوي العلاقة.

وأكد خلال لقائه بالعميد الطبيب رياض أبو شمالة مساعد المدير العام للشؤون المستشفيات والعميد أحمد الكحلوت مدير مجمع كمال عدوان الطبي والطواقم العاملة بالمجمع على ضرورة التنسيق وترتيب العمل في (خدمة ENT، خدمة المسالك، خدمة العظام، خدمة الجراحات وإعادة توزيع الكادر البشري.

وأوصى المجتمعون بضرورة دعم وتعزيز خدمات الولادة في مستشفى كمال عدوان لتجويد وتحسين بيئة العمل، وتعزيز أقسام الأطفال وتوفير الكوادر والأجهزة والمعدات اللازمة.

كما أوصوا برفع رؤية إدارة مجمع كمال عدوان الخاصة بدمج خدمة العظام مع خدمة العظام في مستشفى الاندونيسي، ودمج وتنسيق العمل في خدمة الجراحات وخدمة المسالك مع م. الاندونيسي، والتأكيد على توحيد النماذج في كافة المستشفيات واتباع السياسات والبرتوكولات الخاصة بتحويل الحالات بين المستشفيات، بالإضافة الى ضرورة المحافظة على خدمة ENT في مجمع كمال عدوان.

ودعا المشاركون الى ضرورة توفير جهاز ايكو الى م. كمال عدوان، وجهاز CTG والترا ساوند، وتوفير جهاز أشعة وجهاز ubs.

وتم التوافق على آلية عمل خاصة بتسليم ورقة الخروج للمريض، واعداد تصور لتحسين مبنى النساء والولادة وجراحة حريم لعرضه في لجنة المشاريع، والعمل على حل مشكلة نقص كادر المختبر.