الصحة تناقش آليات تطوير خدمات الأنف والأذن والحنجرة في المستشفيات

غزة-الراي

ناقشت لجنة خدمات جراحة الأنف والأذن والحنجرة بالإدارة العامة للمستشفيات، آليات تطوير وتجويد الخدمة في المستشفيات.

وناقش أعضاء اللجنة، استحداث وحدة جراحة أنف وأذن وحنجرة وزراعة قوقعة في مستشفى الصداقة التركي، وتأهيل العيادات الخارجية في المستشفيات وقوائم الانتظار وأيام العمليات، إضافة الى تأهيل عيادات السمعيات والتخاطب في المستشفيات.

كما ناقش أعضاء اللجنة تقديم الخدمة في الفترة المسائية والليلية ووضع سياسة ناظمة لذلك، مؤكدين على وضع آلية لتكامل الخدمة بين مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات، الى جانب حوسبة الملف الطبي وتشكيل فريق MDT لمناقشة الحالات الخطرة، وتنظيم دورات تخصصية مثل جراحة الحنجرة وجراحة الرأس والرقبة وتجميل السمعيات والتوازن، وزيادة عدد الكادر المتخصص.