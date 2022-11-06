وكالة الرأي الفلسطينية جودة البيئة تنفذ لقاء لمنسقي الصحة المدرسية بعنوان "التعافي الأخضر" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقتحم مدرسة اللبن الساوية ويهدد المعلمين والطلبة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تناقش آليات تطوير خدمات الأنف والأذن والحنجرة في المستشفيات وكالة الرأي الفلسطينية "زقوت" يناقش تعزيز خدمات النساء والولادة والأطفال بمجمع كمال عدوان وكالة الرأي الفلسطينية التدريب المهني بالعمل يُطلق دورة سياقة الجرار الزراعي "تراكتور" وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع قائمة "عمداء الأسرى" لـ293" أسيرًا وكالة الرأي الفلسطينية "جودة البيئة" توقع اتفاقية تفاهم لمعالجة مياه الصرف الناتج من معاصر الزيتون وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2386) الاحد 6/11/2022 وكالة الرأي الفلسطينية وضع حجر الأساس لإنشاء البرنامج الوطني الشامل لرعاية وعلاج مرضى التليف الكيسي وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تنفذ جولات ميدانية لفحص عينات المياه بالوسطى
أخبار » الأخبار الحكومية

الصحة تناقش آليات تطوير خدمات الأنف والأذن والحنجرة في المستشفيات

06 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:57

111
111

غزة-الراي 

ناقشت لجنة خدمات جراحة الأنف والأذن والحنجرة بالإدارة العامة للمستشفيات، آليات تطوير وتجويد الخدمة في المستشفيات.

وناقش أعضاء اللجنة، استحداث وحدة جراحة أنف وأذن وحنجرة وزراعة قوقعة في مستشفى الصداقة التركي، وتأهيل العيادات الخارجية في المستشفيات وقوائم الانتظار وأيام العمليات، إضافة الى تأهيل عيادات السمعيات والتخاطب في المستشفيات.

كما ناقش أعضاء اللجنة تقديم الخدمة في الفترة المسائية والليلية ووضع سياسة ناظمة لذلك، مؤكدين  على وضع آلية لتكامل الخدمة بين مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات، الى جانب حوسبة الملف الطبي وتشكيل فريق MDT لمناقشة الحالات الخطرة، وتنظيم دورات تخصصية مثل جراحة الحنجرة وجراحة الرأس والرقبة وتجميل السمعيات والتوازن، وزيادة عدد الكادر المتخصص.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

العلاقات العامة بكلية المجتمع تنفذ رحلة محاكاة من قلب القدس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟