جودة البيئة تنفذ لقاء لمنسقي الصحة المدرسية بعنوان "التعافي الأخضر"

غزة-الرأي

نفذت وحدة التخطيط والتوعية في سلطة المياه وجودة البيئة وبالتعاون مع قسم الصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم لقاء تعريفي عبر منصةZoom للتعريف بمفهوم "التعافي الأخضر"، بحضور أكثر من 70 معلم ومعلمة من منسقي الصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم.



بدوره افتتح م.خالد أبوغالي مدير دائرة التوعية في سلطة المياه وجودة البيئة اللقاء بتعريف يوم البيئة العربي من ثم أكد أ.مازن البطنيجي رئيس قسم الصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم على اهمية عقد مثل هذة اللقاءات للتعريف بالمفاهيم الحديثة، لا سيما اننا نعيش في عالم يتطور باستمرار وفي كل عام يظهر مفاهيم ومصطلحات جديدة من الهام مواكبتها والتعرف عليها.



من جانبها، قامت المهندسة ايمان جمعة من وحدة التخطيط والتوعية في سلطة المياه وجودة البيئة بتقديم عرض تقديمي تمحور حول شرح مفهوم التعافي الأخضر، وكيف يمكن تطبيقه واستثماره من أجل النهوض بالبيئة الفلسطينية وما يتعلق به من ممارسات يمكن الاستفادة منها وتطبيقها من خلال المدارس، ومن خلال التعاون مع منسقي الصحة المدرسية في مدارس وزارة التربية والتعليم.



وفي هذا السياق ،أشار المهندس مازن البنا مدير عام التخطيط والتوعية في سلطة المياه وجودة البيئة إلى أهمية عقد مثل هذة اللقاءات ، مشيدا بالتعاون البناء والمثمر بين وزارة التربية والتعليم وسلطة المياه وجودة البيئة.



من جانبه ،أشاد د.يوسف ابراهيم رئيس سلطة المياه وجودة البيئة بالجهود المبذولة في سبيل رفع مستويات الوعي البيئي لدى الفئات المستهدفة، مؤكدا على أهمية التعرف على المفاهيم الجديدة والعلاقة الوثيقة بين سلطة المياه وجودة البيئة ووزارة التربية والتعليم.

