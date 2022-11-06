مستشفى شهداء الاقصى يجري عملية تثبيت مفصل الكوع

غزة-الرأي

نجح الفريق الطبي برئاسة د.أيمن حرب رئيس قسم العظام بمستشفى شهداء الأقصى باجراء عملية تثبيت لمفصل الكوع الأيمن لعشرينى جراء سقوطه من علو.

وعد د.حرب العملية من العمليات الصعبة جدا حيث تهشم المفصل بالكامل و تفتيت العظم، لافتا الى أنه تم التعامل معه قبل إدخاله للعمليات حتى اختفاء الورم .

وأضاف " أن العملية التي استمرت لأربع ساعات تم خلالها اجراء ترميم كامل للمفصل و ارجاع العظم و تثبيته دون وجود أي مضاعفات تذكر سواء في الأعصاب أو الأوعية الدموية".

وعزا سبب صعوبة العملية كونها تحول للخارج ويتم زراعة مفصل صناعي لعظم رأس الكعبرة نتيجة نسبة التهشم الكبيرة في العظم، بينما نجح الطاقم الطبي بالقسم من استثمار مهاراته و خبراته وبالإمكانات المتاحة من تجميع الكسر وتثبيته وارجاعه لوضعه الطبيعى دون مضاعفات تذكر.