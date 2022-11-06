تعليم خان يونس يطلق حملة فعاليات الذكرى 66 لمذبحة خان يونس

غزة-الراي

أطلقت مديرية التربية والتعليم في خان يونس حملة فعاليات في الذكرى 66 عاماً لمذبحة خان يونس، وافتتحت الفعاليات بوقفة في مدرسة حيفا الأساسية أ للبنات، بحضور: وفد من مديرية التربية والتعليم ترأسه: د. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، ووفد من بلدية خان يونس ترأسه د. علاء الدين البطة رئيس بلدية خان يونس، وأ. ناريمان الأغا مديرة المدرسة.



ورحب رمضان بالحضور، وتحدث عن إطلاق مجموعة من الفعاليات المقرر عقدها في ذكرى مذبحة خان يونس وفاء لذكرى الشهداء، وفي كلمته أكد رمضان على أننا متجذرون في هذه الأرض، وأننا لن ننسى ما حيينا دماء الشهداء، مشيراً إلى أن هذه المذبحة توضح مدى بشاعة المحتل ونهمه لسفك الدماء وقتل الرجال والأطفال والنساء، وأشار رمضان إلى أن الذكريات الأليمة تتوالى على الشعب الفلسطيني فبالأمس القريب كان وعد بلفور، وتلته ذكرى مذبحة خان يونس، منوهاً إلى أن هذه الذاكرة الفلسطينية المليئة بمسك دماء الشهداء هي المحفز الأساسي لنا للاستمرار نحو تحرير كافة أراضينا الفلسطينية.



من جهته ، عاد البطة بالذاكرة إلى ذلك اليوم وصوّر بكلماته ما حدث فيه الثالث من نوفمبر عام 1956، مجسداً بذلك بشاعة المشهد ومرارة الفقد، مؤكداً أن الاحتلال الصهيوني في ذلك اليوم وعلى مدار عدة أيام حوّل كل بيت من بيوت خان يونس إلى بيت عزاء، وأشار البطة إلى أننا اليوم هنا لتبقى الذاكرة حية مهما طال الزمن ونخلد ذكرى الشهداء ليكونوا نبراساً لنا في طريق العودة.



جدير بالذكر أن ما تم إحصائه من شهداء المذبحة بلغ 600 شهيداً.

