"مجمع ناصر "يجرى عملية نوعية لجراحة عظام الأطفال

غزة-الرأي

أجرى الفريق الطبي بمجمع ناصر الطبي عملية جراحية لطفل لم يتجاوز العاشرة تعتبر الأولى في مجمع ناصر.

بدوره، أوضح د.محمد الاسى استشاري جراحة العظام وعظام الأطفال بمجمع ناصر، أنه تم اجراء عملية لطفل كان يعانى من انحراف القدم للداخل أثناء المشي نتيجة دوران في عظم الفخذ، حيث تم قص وتعديل عظم الفخذ وتثبيته بواسطة شريحة معدنية، مؤكدا على الخطوة الأهم في هذه الحالات هو التخطيط الجيد قبل وأثناء العملية ، حيث تم اضافة بروتوكول خاص للتصوير الطبقي لهذه الحالات CT rotational profile وهذا للمرة الاولى داخل مجمع ناصر الطبي ، كما تم استخدام برنامج خاص لقياس مقدار الدوران وزوايا العظم بالإضافة الى استخدام تطبيق خاص من الهاتف الذكي لقياس مقدار التعديل بشكل دقيق اثناء العملية .

وعدّ د. الأسى هذه العملية التي استمرت لقرابة الساعتين من العمليات ذات المهارة وتحتاج الى دقة عالية، لافتا الى أن الطفل قد غادر المستشفى بحالة ممتازة.