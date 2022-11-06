عمل الشمال ومجلس إدارة النفايات الصلبة يبحثان عدة ملفات

غزة-الراي

استقبلت مديرية عمل محافظة الشمال، وفدا من مجلس إدارة النفايات الصلبة ممثلاً بالمهندس وحيد البرش مدير فرع الشمال، حيث كان في استقبالهم مدير المديرية أ. سعيد العماوي، ورئيس قسم التفتيش م. مصباح الحوراني، وأ. عبدالرحيم حمودة وأ. حمدي المسلمي.



وأكد العماوي خلال الزيارة على استمرار التعاون المشترك بين مجلس إدارة النفايات الصلبة والوزارة، خاصة في مشاريع التشغيل المؤقت المنفذة بالتعاون بين وزارة العمل والمجلس، والتأكيد على اختيار المستفيدين من خلال لجان المقابلات، واختيار أصحاب الكفاءة والخبرة في عملية التشغيل.



بدوره ،تحدث البرش عن المشاريع التي تم تنفيذها بالشراكة بين وزارة العمل وصندوق التشغيل الفلسطيني ومجلس إدارة النفايات الصلبة، حيث استفاد من المشروع العديد من الخريجين، واكتسبوا الخبرة والمهارات.



وتم التطرق والحديث عن مشروع صمود2 المنفذ حاليا من خلال الإدارة العامة للتشغيل، وكيفية الاستفادة من خريجين التخصصات الهندسية وال gis وهندسة الحاسوب والسكرتاريا وذلك لدعم المشاريع القائمة في محافظة الشمال.



وأشار العماوي إلى أن مشروع صمود 2 سيستفيد منه 600 خريج وخريجة من قطاع غزة، 400 خريج سيتم فرزهم على المؤسسات الخاصة والجمعيات الأهلية، و200 خريج سيتم فرزهم على الوزارات الحكومية من خلال إرسال الطلبية إلى الإدارة العامة للتشغيل، وذلك كل خريج حسب تخصصه ومجال عمله.

