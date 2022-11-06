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الوفد الطبي للأمراض الصدرية والمناظير يواصل عمله بمستشفى النصر

06 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:59

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غزة-الرأي 

واصل الوفد الطبي الأمريكي من مؤسسة MedGlobal المتخصص في الأمراض الصدرية والمناظير عمله خلال يومين متتاليين في مستشفى الرنتيسي النصر والذي يترأسه Greg Shay المختص في الأمراض الصدرية أطفال.

وأطلع د عبدالله حسب الله رئيس قسم الأمراض الصدرية والمناظير بالمستشفى الوفد على أقسام المستشفى والخدمات المقدمة للمرضى بشكل عام والخدمات التي يقدمها قسم الأمراض الصدرية ووحدة المناظير التشخصية بشكل خاص وطبيعة الحالات المرضية التي يتم التعامل معها ومعالجتها وعدد الحالات التي يتم استقبالها في العيادة الخارجية التخصصية وفي قسم المناظير وبعض المعيقات التي تواجه العمل.

وتهدف الزيارة للاطلاع على طبيعة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في أقسام الصدرية والمناظير والتعرف على عمل الطواقم الطبية في القسم والتعاون في تعزيز قدرات الطواقم الطبية وعقد اللقاءات للطاقم الطبي لعرض ومناقشة بعض الحالات المرضية الصعبة في طب الأمراض الصدرية أطفال.

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