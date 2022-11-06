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ضمن مبادرة "تمكين الأسر الفقيرة "

التنمية الاجتماعية تفتتح البرنامج التدريبي " انشاء وادارة المشاريع الصغيرة"

06 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:03

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غزة-الرأي
افتتحت الإدارة العامة للتخطيط والتعاون الدولي في وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بدائرة الجودة وتطوير الأداء المؤسسي البرنامج التدريبي " إنشاء وادارة المشاريع الصغيرة" والذي يستهدف تدريب عدد 64 من خريجي مراكز التدريب المهني ومركز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ومراكز تمكين المرأة، حيث افتتح اللقاء التدريبي الأول أ.رياض البيطار مدير عام التخطيط والتعاون الدولي بمشاركة كلا من دائرة المراكز , ودائرة الأشخاص ذوي الإعاقة , ودائرة التمكين الاقتصادي.


بدوره، أفاد البيطار أن هذا البرنامج يستهدف الخريجين المرشحين للحصول على دعم تمويلي للبدء بمشاريعهم الصغيرة من خريجي مراكز التدريب المهني ومراكز تمكين المرأة والممول من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ضمن مبادرة تمكي الأسر الفقيرة.


من جانبها ،أوضحت أ. ريم اسليم مدير دائرة الجودة وتطوير الأداء المؤسسي أن التدريب يتضمن 40 ساعة تدريبية تتضمن عدد من المحاور التدريبية التي تتضمن مهارات التفكير الابداعي ومفهوم المشاريع المدرة للدخل واعداد دراسات الجدوى وادارة التسويق والمخاطر والادارة المالية والمحاسبية للمشاريع الصغيرة ومهارات الاتصال والتواصل والعرض والتقديم.


و أضافت اسليم أن التدريب سيتم على مجموعتين تدريبية لمدة 8 أيام ومتابعة دائمة من قبل الادارات الفنية ذات العلاقة على مدار الأيام التدريبية ويأتي هذا البرنامج بتمويل كريم من قبل مركز شؤون المرأة ضمن عدد من المشاريع التي تنفذ بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية.
 

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