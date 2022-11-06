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الزراعة تفتتح دورة تطبيقات إكسل لعدد من موظفيها

06 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:10

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غزة-الراي
افتتحت دائرة التدريب بوزارة الزراعة دورة متخصصة في" تطبيقات اكسل" في مركز التدريب والتطوير بمشاركة عدد من العاملين بالوزارة.


وحضر الافتتاح وكيل الوازرة د.أيمن اليازوري وم. ناصر ديب مدير عام الارشاد وخدمات المزارعين و أ.سامي النخالة مدير دائرة التدريب بالوزارة، ومدرب الدورة ا.ربيع عوض.


بدوره، رحب النخاله بوكيل الوزارة والمشاركين في الدورة، مؤكداً على حرص الوزارة ممثلة بوكيلها على التدريب المستمر ،للإرتقاء وتطوير العمل.


وأعرب النخالة عن أمله بالاستفادة من هذه الدورة برفقة "المدرب عوض" الخبير في مجال الإحصاء وتحليل البيانات، مؤكدا أن الهدف من إستمرار الدورات هو الوصول الى أكبر قدر من الجودة وتطوير الأداء وتحسين كفاءة الموظفين.


من جانبه ،ثمن الدكتور اليازوري على أهميةعقد الدورات بمختلف المجالات، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في هذا النهج لتنمية قدرات الموظفين، ورفع مستوى الكفاءة المهنية لديهم.


جدير بالذكر أن الدورة ستتمحور في عدة مواضيع ونقاط مهمة تصل الى أكثر من (27) موضوع من ضمنها "التعرف على برنامج الاكسل وإدارة البيانات وحفظها وانشاء القوائم والعمليات الحسابية، وأهم الدوال المستخدمة في العمل والرسوم البيانية واقترانات والاختبارات الإحصائية"
 

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