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فريق طبي بمجمع ناصر يستأصل ورم سرطاني ضخم في الغدة الكظرية

06 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:14

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غزة-الراي 

أجرى قسم جراحة المسالك البولية في مجمع ناصر الطبي عملية استئصال ورم سرطاني ضخم في الغدة الكظرية، والتي تعتبر الأولى التي تجرى في المجمع.

وفي التفاصيل، يقول رئيس قسم جراحة المسالك البولية د.جمعة الشاعر أن المريضة وصلت الى العيادات الخارجية وهي تعاني من ألم شديد وهزال ودوخة، وتم اجراء التحاليل اللازمة والتصوير المقطعي والرنين المغناطيسي لتحديد سبب الأعراض التي تعاني منها المريضة.

ويضيف د. الشاعر:" بعد إجراء كافة الفحوصات تبين وجود ورم سرطاني داخل الغدة الكظرية في الجهة اليسرى، وعلى الفور تم إجراء عملية جراحية عاجلة حيث استئصال الورم الذي بلغ حجمه 25X25 سم ووزنه 3 كيلوجرام.

وأفاد د.الشاعر أن الورم ضخم مقارنة بحجم الغدة الكظرية وأن هذه العملية تجرى لأول مرة في المجمع وهي عملية ذات مهارة عالية، متوجها بالشكر للطاقم الطبي المشارك في نجاح هذه العملية الصعبة والدقيقة

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