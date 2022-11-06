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مدير تعليم الشمال يفتتح الربع الثاني بمدرسة خليل الرحمن

06 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:28

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غزة-الراي 
افتتح مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الإدارية أ. أحمد أبو هربيد، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، الربع الثاني من العام الدراسي الحالي، بمدرسة خليل الرحمن الثانوية للبنين، حيث كان في استقبالهم مدير المدرسة أ. معين منصور وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية.


ورحب أ. منصور بوفد المديرية، مثمناً هذه الزيارة التي تنم عن مدى اهتمام قيادة المديرية بسير العملية التعليمية.


من ناحيته، هنأ أ. صالحة الطلبة والمعلمين بانطلاق الربع الثاني من العام الدراسي، متمنياً لهم فيه كل الجد والاجتهاد والنجاح والتوفيق.


وأشاد مدير التعليم بانضباط العملية التعليمية في المدرسة، مؤكداً أن ذلك نتيجة طبيعية للإدارة الحكيمة لإدارة المدرسة التي تولي اهتماماً كبيراً بالطلبة.


ودعا أ. صالحة الطلبة إلى الاهتمام أكثر بدروسهم، والمذاكرة أولاً بأول، وعدم تضييع الوقت فيما لا طائل منه، حتى يتمكنوا من تحقيق تطلعاتهم وتحصيل الدرجات العليا، والتي تؤهلهم للالتحاق بالكليات والتخصصات التي يرغبون بها.
 

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