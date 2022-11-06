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"الأحوال المدنية" تُنجز أكثر من 37 ألف معاملة خلال أكتوبر

06 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:58

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غزة-الرأي 

أنجزت الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية -الشق المدني 37 ألف و723 معاملة للمواطنين خلال أكتوبر الماضي، وذلك عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة في محافظات قطاع غزة.  

وأوضحت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية أنها أصدرت 28 ألف و194 بطاقات هوية توزعت بين " بطاقات هوية شخصية أولى، ملاحق بطاقة هوية، تغيير حالة اجتماعية، تغير عنوان، بدل فاقد، بالية، بطاقة تعريف، ملاحق بطاقة التعريف". 

وبيّن التقرير أن عدد معاملات المواليد والوفيات بلغت 8 آلاف و746 معاملة شملت "تسجيل مولود بالداخل، تسجيل مولود بالخارج، شهادة ميلاد ثانية، تسجيل حالة وفاة، شهادة وفاه ثانية، استبدال شهادة ميلاد، شهادة ميلاد، وفاة مغتربين، سجل سكاني ". 

فيما سلمت الأحوال المدنية 783 معاملة تنوعت ما بين " تصحيح أحوال مدنية، إفادات، إعادة قيد" خلال أكتوبر المنصرم.

يذكر أنه تم تسليم المعاملات المنجزة للموطنين عبر دوائر الأحوال المدنية في المبنى المركزي بغزة وفي مديريات الداخلية الخمس

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