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"داخلية خانيونس" تُنجز أكثر من 9 آلاف معاملة خلال أكتوبر

06 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:00

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غزة-الراي

أنجزت مديرية داخلية خانيونس -الشق المدني 9 آلاف و767 معاملة للمواطنين في المحافظة، خلال شهر أكتوبر الماضي.

وسلمت دائرة الأحوال المدنية خلال الشهر الماضي، سكان المحافظة 7634 وثيقة ومعاملة رسمية، فيما سجلت المديرية خلال الشهر ذاته 894 مولوداً جديداً، و82 حالة وفاة.

وأوضحت أن عدد المعاملات المتعلقة بالشؤون العامة والجمعيات بلغت 347 معاملة، والشؤون القانونية 1135 معاملة، بينما أنجزت 584 معاملة جوازات، و67 معاملة إقامات وشؤون أجانب.

وأشارت إلى أن معاملات مديرية داخلية خانيونس الخاصة بالأحوال المدنية شملت تسجيل مواليد، وتبليغ عن وفيات، وإصدار بطاقات هوية أولى وبالية وبدل فاقد، وبطاقات تعريف، وتعديل حالات اجتماعية، وتغيير عنوان وملاحق وتصديقات.

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