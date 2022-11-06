"مجمع عدوان" يُقدم 26 ألف خدمة طبية خلال أكتوبر

غزة-الراي

قدَّم مجمع كمال عدوان الطبي التابع للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية بحافظة شمال غزة، 26 ألف و791 خدمة طبية خلال أكتوبر الماضي، عبر مستشفياته وعياداته وأقسامه المختلفة.

وأوضح تقرير إحصائي أن المجمع استقبل 10 آلاف و131 حالة للمواطنين منهم 3223 حالة من حملة التأمينات العسكرية و6908 حالة من حملة التأمينات المدنية.

وأظهر التقرير أن قسم المختبر قدم الخدمة لـ 21494 حالة، فيما قدم قسم الأشعة بالمجمع 2534 خدمة.

ولفت إلى إجراء مستشفى الجراحة 227 عملية تنوعت بين صغري ومتوسطة وكبرى، فيما سُجلت 398 حالة ولادة بمستشفى النساء والولادة بالمجمع، فيما قدمت أقسام التمريض الخدمة لـ 2138 حالة خلال أكتوبر المنصرم.

يذكر أن مجمع عدوان الطبي يضم ثلاثة مستشفيات هي الأطفال والجراحة والنساء والتوليد، ويقدم خدمات طبية متنوعة تشمل تخصصات الباطنة والقلب والجلدية، كما يضم أقسام الأعصاب والصدرية والمناظير والطب العام والعظام والمسالك البولية والأنف الأذن والحنجرة وقسم العلاج الطبيعي للأطفال، من خلال العيادات الخارجية للمجمع