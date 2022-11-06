الدفاع المدني يعقد دورة "مبادئ التحقيق بالحرائق وكتابة التقارير"

غزة-الراي

افتتحت إدارة الإطفاء والإنقاذ في مديرية الدفاع المدني بقطاع غزة، الأحد، دروة في: "مبادئ علوم التحقيق بالحرائق وكتابة تقرير الحريق الصحيح"، بمشاركة رؤساء الأقسام ومسؤولي الفِرق، ومرشحين من الطواقم في جميع المراكز.

وقال العقيد محمد حمد المكلف بإدارة الإطفاء والإنقاذ إن الدورة تعقد في محافظات قطاع غزة الخمس، حيث بدأت اليوم بمحافظة غزة وستختتم في بمحافظة رفح الخميس القادم.

وأوضح أن الدورة يشارك فيها مائة وخمسين كادرا من إدارات المحافظات ومراكزها، بواقع ثلاثين مشاركًا من كل محافظة، لتعريف المشاركين بعلم التحقيق بالحرائق، وكتابات تقرير الحريق الصحيح والتعريف بالحسابات.

