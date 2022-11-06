وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة والتشريعي يناقشان الأولويات التشريعية وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني يعقد دورة "مبادئ التحقيق بالحرائق وكتابة التقارير" وكالة الرأي الفلسطينية "مجمع عدوان" يُقدم 26 ألف خدمة طبية خلال أكتوبر وكالة الرأي الفلسطينية "المباحث العامة" تضبط 14 طن مواد غذائية مخالفة للمواصفات وكالة الرأي الفلسطينية محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأسير عواودة بكفالة مالية وكالة الرأي الفلسطينية "داخلية خانيونس" تُنجز أكثر من 9 آلاف معاملة خلال أكتوبر وكالة الرأي الفلسطينية "الأحوال المدنية" تُنجز أكثر من 37 ألف معاملة خلال أكتوبر وكالة الرأي الفلسطينية مدير تعليم الشمال يفتتح الربع الثاني بمدرسة خليل الرحمن وكالة الرأي الفلسطينية إصابات بالاختناق جرّاء حريق بمعرض أجهزة كهربائية شرق غزة وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني يخمد حريقاً بسيارة إسعاف شرق غزة
أخبار » الأخبار الحكومية

النيابة العامة والتشريعي يناقشان الأولويات التشريعية

06 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:56

111
111

غزة-الرأي
أجرت النيابة العامة، ممثلةً برئيس المكتب الفني المستشار صلاح الدريوي، وبرفقة مدير نيابة الشمال الجزئية المستشار علاء الجدبة، ورئيس وحدة المظالم بديوان النائب العام المستشار هيثم مهنا، وعن الإدارة العامة للتفتيش القضائي وكيل النيابة أ. علاء مهاني، وعضو المكتب الفني أ. إيناس الدحدوح، والمساعد القانوني أ. هشام الجدبة، زيارة تعاونية لرئيس الدائرة القانونية في المجلس التشريعي النائب محمد فرج الغول، وعضو المجلس التشريعي الدكتور مروان أبو راس؛ لمناقشة الأولويات التشريعية، إضافة للعديد من القضايا التشاركية التي من شأنها تجويد العمل.


وأثنى النائب الغول على عمل النيابة العامة، مؤكداً على عمق العلاقة التكاملية فيما بينهما، وناقش مع الوفد الأولويات التشريعية، وأهمية استدراك الثغرات القانونية والمعيقات والقصور التطبيقي للقانون، وبدوره أكد النائب الدكتور أبوراس على وجوب اتصاف رجل العدالة بالنزاهة والشفافية والإنصاف بين أطراف الشكوى.


بدوره، تقدم المستشار الدريوي بشرح مفصل لبرنامج "شركاء من أجل العدالة"، وأهدافه، ومبادرة النيابة العامة في زيارة المؤسسات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وأكد أن الهدف من الزيارة هو معالجة الإشكاليات التي تعترض العمل بين مؤسسات الدولة، وإيجاد الحول المناسبة لها، وتعزيز العلاقة والتواصل بين النيابة العامة وشركاء العدالة.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

العلاقات العامة بكلية المجتمع تنفذ رحلة محاكاة من قلب القدس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟