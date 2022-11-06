النيابة العامة والتشريعي يناقشان الأولويات التشريعية

غزة-الرأي

أجرت النيابة العامة، ممثلةً برئيس المكتب الفني المستشار صلاح الدريوي، وبرفقة مدير نيابة الشمال الجزئية المستشار علاء الجدبة، ورئيس وحدة المظالم بديوان النائب العام المستشار هيثم مهنا، وعن الإدارة العامة للتفتيش القضائي وكيل النيابة أ. علاء مهاني، وعضو المكتب الفني أ. إيناس الدحدوح، والمساعد القانوني أ. هشام الجدبة، زيارة تعاونية لرئيس الدائرة القانونية في المجلس التشريعي النائب محمد فرج الغول، وعضو المجلس التشريعي الدكتور مروان أبو راس؛ لمناقشة الأولويات التشريعية، إضافة للعديد من القضايا التشاركية التي من شأنها تجويد العمل.



وأثنى النائب الغول على عمل النيابة العامة، مؤكداً على عمق العلاقة التكاملية فيما بينهما، وناقش مع الوفد الأولويات التشريعية، وأهمية استدراك الثغرات القانونية والمعيقات والقصور التطبيقي للقانون، وبدوره أكد النائب الدكتور أبوراس على وجوب اتصاف رجل العدالة بالنزاهة والشفافية والإنصاف بين أطراف الشكوى.



بدوره، تقدم المستشار الدريوي بشرح مفصل لبرنامج "شركاء من أجل العدالة"، وأهدافه، ومبادرة النيابة العامة في زيارة المؤسسات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وأكد أن الهدف من الزيارة هو معالجة الإشكاليات التي تعترض العمل بين مؤسسات الدولة، وإيجاد الحول المناسبة لها، وتعزيز العلاقة والتواصل بين النيابة العامة وشركاء العدالة.

