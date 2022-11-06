"الشباب والثقافة" تعقد الاجتماع الأول للجنة "وسام القدس"

غزة-الراي

عقدت الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، اليوم، الاجتماع الأول للجنة وسام القدس للثقافة والفنون، والذي سيتم منحه تكريمًا وتقديرًا لنخبة من المبدعين الذين تركوا بصمات مؤثرة في الثقافة الفلسطينية.



وحضر الاجتماع رئيس الهيئة أحمد محيسن، والمدير العام للعمل الأهلي والآداب سامي أبو وطفة، والمدير العام للفنون والتراث عاطف عسقول، ومدير دائرة العلاقات العامة والمشاريع المهندس رائد عوض، إضافة إلى أعضاء اللجنة برئاسة يسري درويش، وعضوية كل من مفيد أبو شمالة، وصلاح طافش، ودنيا الأمل إسماعيل، وابتسام صايمة.



بدوره، افتتح محيسن الاجتماع بكلمة أكد خلالها أن الجائزة تهدف إلى إثراء المشهد الثقافي الفلسطيني في قطاع غزة، وتكريم الرواد من المثقفين والمبدعين على جهودهم الكبيرة التي بذلوها لخدمة الثقافة الفلسطينية والتي كان لها دور مهم ومؤثر في تعزيز الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني والمحافظة عليها في ظل محاولات الاحتلال الحثيثة لطمسها، وحفظ الحقوق والثوابت الوطنية خاصة لدى الأجيال الناشئة.



وأشار إلى أن الجائزة تساهم في استنهاض همم المبدعين الشباب وتشجعيهم لمواصلة طريق الإبداع لخدمة القضايا الوطنية الفلسطينية من خلال الفنون والآداب بمختلف أشكالها، لافتًا إلى أنه سيتم تنظيم الجائزة سنويًا بشكلًا منتظم.

وتم خلال الاجتماع تحديد معايير اختيار المرشحين للحصول على الوسام، وتصنيف الفئات الرئيسية والفرعية، على أن تبدأ اللجنة باختيار الأسماء بالتوافق، ويتم الإعلان عنها خلال مهرجان ثقافي كبير يقام في نهاية العام الحالي.

