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آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الإثنين

06 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:17

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الاثنين، سيكون للحافلتين التاسعة، والعاشرة، والمتأخرون من كشف المسافرين رقم (2022/36).

وبينت الوزارة أن السفر سيشمل كذلك للحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/43)، داعية المسافرين للتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وبينت أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، مؤكدة ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

ودعت إلى تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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