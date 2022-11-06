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برعاية أ. عبد السلام هنية

"عياش" يكرم بطل كأس فردي كرة الطاولة

06 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:38

"عياش" يكرم بطل كأس فردي كرة الطاولة

غزة- الرأي
كرم جابر عياش القائم بأعمال المجلس الأعلى للرياضة، البطل يسري أبو سيف الفائز بكأس بطولة فردي كرة الطاولة لأندية المحافظات الجنوبية، برعاية من عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، صباح اليوم الأحد.

وحضر الحفل محمد الدلو رئيس اتحاد كرة الطاولة، وإيهاب كحيل وخالد النعيزي من إدارة نادي المجمع الإسلامي، وكل من المدراء في المجلس الأعلى نبيل عواجة ومحمد حلس.

وقدم جابر عياش التهنئة للبطل يسري أبو سيف وتمنى له المزيد من التألق وتحقيق الإنجازات بعد تربعه على عرش بطولة الفردي على مدار (١١) عاما، كما أشاد باتحاد كرة الطاولة وتنظيم البطولات وتعزيز  حضور اللعبة بين الأندية.

من جهته، شكر محمد الدلو رئيس اتحاد كرة الطاولة المجلس الأعلى ممثلا بعبد السلام هنية وجميع كوادر المجلس على دورهم في دعم الرياضة ومساندة الاتحادات لتنفيذ برامجها، وتحدث عن الاهتمام بالناشئين وتمثيل حكمين دوليين من غزة في البطولة الدولية في ايطاليا لأول مرة، والمشاركات الخارجية المشرفة لأبطال اللعبة، ووعد بالمزيد من الجهود لتطوير اللعبة.

بدوره شكر إيهاب كحيل من إدارة نادي المجمع المجلس الأعلى واتحاد كرة كرة الطاولة على جهودهم، وأكد أن ناديه يولي اهتماما كبيرا بلعبة كرة الطاولة ويحرص على احتضان الأبطال والناشئين وتحقيق البطولات.

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