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المجلس الأعلى للقضاء يعقد لقاء مع قضاة التنفيذ

06 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:45

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غزة-الرأي 

عقد سعادة المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء لقاءً مع السادة قضاة التنفيذ في المحاكم كافة، وذلك بحضور سعادة المستشار أكرم كلاب رئيس المكتب الفني والتفتيش القضائي وسعادة المستشار حسن الهسي رئيس محكمة الاستئناف، وذلك  لمناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال التي ضمت آليات متابعة إصدار واسترداد أوامر الحبس، ومحددات وقف واستمرار إجراءات التنفيذ، وإجراءات السماح والمنع من السفر، والعديد من القضايا المطروحة، لرسم السياسات العامة وتوحيد الاجراءات في كافة دوائر التنفيذ بما يخدم الصالح العام.


من جانبه، أثنى المستشار المدهون على أداء دوائر التنفيذ على الصعيدين الإداري والقضائي، مؤكدًا على سعي المجلس الحثيث نحو التطوير المستمر من خلال تعزيز الكادر البشري والدعم اللوجستي وتوفير البيئة المناسبة لاستقبال جمهور المتقاضين والمراجعين.


من جهتهم، أكد المجتمعون على أن التنفيذ هو المحطة الأخيرة التي تكفل للمتقاضين اتخاذ الإجراءات القضائية في الحصول على الحق، إذ لا خير في قضاء لا نفاذ له، وإعمال السلطة التقديرية وفقاً للقانون وبما يراعي ظروف المنفذ والمنفذ ضده على حد سواء، تحقيقاً لمبدأ المساواة بين الخصوم.

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