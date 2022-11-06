" الأغا" يتفقد مشروع المبنى القرآني بمسجد المركز الإسلامي في خان يونس

غزة-الراي

تفقد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. عبد الهادي الأغا، أعمال البناء في مشروع المبنى القرآني بمسجد المركز الإسلامي في محافظة خان يونس، بمشاركة لفيف من رؤساء الأقسام في مديرية المحافظة.



بدوره ،أكد الأغا أن المشروع يأتي ضمن سلسلة مشاريع تنفذها الوزارة في إطار تطوير العمل في مجال القرآن الكريم، منوهاً بأن المواصفات الهندسية لعمليات التوسعة تتفق تماماً مع رؤية الوزارة بإنشاء قاعتين تخدم مركزين لتحفيظ القرآن الكريم.



مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلي تخريج جيل قرآني يعرف طريقه جيداً في استقطاب الآخرين نحو منهج الله تعالي وسنة نبينا محمد، مشيداً بجهود كافة الداعمين والمساهمين في انجاز المشروع من بينهم المؤسسة العالمية للإغاثة الإنسانية.

