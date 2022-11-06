تعليم الشمال يختتم دورة "الخط العربي" لمعلمي المرحلة الأساسية

غزة-الراي

اختتمت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة (قسم الإشراف التربوي)، دورة تدريبية في الخط العربي لمعلمي المرحلة الأساسية من الصف (1-4)، معتمدة من المعهد الوطني للإدارة والتدريب.



جاء ذلك بحضور مدير التربية والتعليم أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الإدارية أ. أحمد أبو هربيد، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الإشراف التربوي أ. محمد أبو ندى، ورئيس قسم التدريب أ. أكرم الدباس، والمشرفين التربويين أ. محمود بعلوشة، وأ. هالة الحلبي، ومدربيْ الدورة أ. عبد المجيد الأشقر، وأ. محمد كلوب.



بدوره ، هنأ أ. صالحة المتدربين بحصولهم على هذه الدورة المهمة والمتميزة، مؤكداً أنها ستترك أثراً تربوياً على الطلبة من خلال التعلم بالقدوة، كما ستساهم في النمو المهني للمعلمين ، مشيداً بجهود قسم الإشراف والتأهيل التربوي لإشرافه على هذه الدورة، وكذلك جهود المدربين أ. الأشقر، وأ. كلوب، لما بذلوه من جهد كبير في نقل خبراتهما الفنية والمهنية للمتدربين.



من ناحيته، رحب أ. شهاب بالحضور كافة، مؤكداً على أهمية هذه الدورة بالنسبة للمعلمين، كونهم يمثلون قدوة لطلبتهم في كل شيء حتى في جمال وحُسن الخط.

ولفت أ. شهاب إلى أن الإسلام العظيم حثّ على تحسين الخط، مذكراً بقول الإمام علي (كرّم الله وجهه): "حسن الخط من مفاتيح الرزق"، و"الخط الحسن يزيد الحق وضوحاً".



وفي كلمة المدربين، توجّه المدرب أ. الأشقر بالشكر الجزيل لمديرية التربية والتعليم في شمال غزة؛ لإتاحتها الفرصة له لإعطاء هذه الدورة، كما بارك لمدير التعليم أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الإدارية أ. أحمد أبو هربيد، توليهما منصبيهما الجديدين، متمنياً لهما ولجميع العاملين في المديرية المزيد من التفوق والنجاح.

وشارك في الدورة التي عقدت على مدار خمس لقاءات بواقع (12) ساعة تدريبية، نحو (70) معلم ومعلمة من معلمي المرحلة على مستوى المديرية، تم تقسيمهم على (3) مجموعات تدريبية.

