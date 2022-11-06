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"شؤون العشائر" تُعالج 776 قضية خلال أكتوبر

06 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 02:21

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غزة-الراي 

عالجت الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح، عبر لجانها المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة 776 قضية خلال أكتوبر. 

وأوضح تقرير صادر عن إدارة شؤون العشائر والإصلاح أن مكاتبها في المحافظات الخمس أنجزت 100% من القضايا المعروضة عليها، حيث عالجت مكاتب العشائر 776 قضية تقدم بها المواطنون، مشيرةً إلى أن القضايا المعالجة تنوعت بين مشاجرات، وقضايا مالية، وخلافات على أراضي، وحوادث ومشاكل عائلية، وقضايا قتل، وسرقات، وغيرها. 

ولفت التقرير إلى أن لجان الإصلاح في مُحافظة غزة عالجت خلال فروعها المنتشرة في المحافظة 245 قضية، في حين أنجزت لجان الإصلاح في محافظة الشمال 147 قضية، بدورها أنجزت لجان إصلاح خانيونس 184 قضية، بينما أنجز في محافظة رفح 117 قضية، ومحافظة الوسطى 83 قضية

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