المدهون يعقد اجتماعًا لرؤساء هيئات محكمة النقض

أكد رئيس المجلس الأعلى المستشار ضياء الدين المدهون على ضرورة إنهاء الملفات القديمة بإعطاء الأولوية للفصل في الطعون حسب التسلسل الزمني، منوهًا إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار تاريخ الإيداع لدى محكمة أول درجة.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده سعادة المستشار مع السادة رؤساء هيئات محكمة النقض نائب رئيس المجلس المستشار أنور أبو شرخ ورئيس الدائرة الثانية المستشار مسعود الحشاش.



وأكد المدهون على ضرورة حصر الملفات التي يوجد بها خلاف قانوني تمهيدًا لعرضها على الهيئة العامة للمحكمة العليا للفصل فيها حسب الأصول.



وأشار سعادته إلى ضرورة تلاوة الأحكام وفقًا لتوصيات الهيئة العامة للمحكمة العليا وللتعميم الصادر عن رئيس المجلس رقم (25-2022) داخل قاعات المحكمة، مؤكدًا على ضرورة التزام السادة المحامين بعدم الخروج من القاعة إلا بعد انتهاء تلاوة الأحكام كاملة.