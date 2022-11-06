وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تُنهي استعداداتها لتكريم الطلبة الفائزين بجائزة التميز البحثي وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يختتم دورة "الخط العربي" لمعلمي المرحلة الأساسية وكالة الرأي الفلسطينية " الأغا" يتفقد مشروع المبنى القرآني بمسجد المركز الإسلامي في خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية العمل تفتتح تخصصات مهنية جديدة لصالح مؤسسة نادي فتيات فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية المجلس الأعلى للقضاء يعقد لقاء مع قضاة التنفيذ وكالة الرأي الفلسطينية "عياش" يكرم بطل كأس فردي كرة الطاولة وكالة الرأي الفلسطينية "كتلة الصحفي" بغرب غزة تنظم مخيم "مفتاح العودة 1" للإعلاميات وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الإثنين وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تعقد الاجتماع الأول للجنة "وسام القدس" وكالة الرأي الفلسطينية جماهير غفيرة تشيّع جثمان الشهيد مصعب نفل برام الله
أخبار » الأخبار الحكومية

المدهون يعقد اجتماعًا لرؤساء هيئات محكمة النقض

06 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 02:37

111
111

أكد رئيس المجلس الأعلى المستشار ضياء الدين المدهون على ضرورة إنهاء الملفات القديمة بإعطاء الأولوية للفصل في الطعون حسب التسلسل الزمني، منوهًا إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار تاريخ الإيداع لدى محكمة أول درجة.


جاء ذلك خلال اجتماع عقده سعادة المستشار مع السادة رؤساء هيئات محكمة النقض نائب رئيس المجلس المستشار أنور أبو شرخ ورئيس الدائرة الثانية المستشار مسعود الحشاش.


وأكد المدهون على ضرورة حصر الملفات التي يوجد بها خلاف قانوني تمهيدًا لعرضها على الهيئة العامة للمحكمة العليا للفصل فيها حسب الأصول.


وأشار سعادته إلى ضرورة تلاوة الأحكام وفقًا لتوصيات الهيئة العامة للمحكمة العليا وللتعميم الصادر عن رئيس المجلس رقم (25-2022) داخل قاعات المحكمة، مؤكدًا على ضرورة التزام السادة المحامين بعدم الخروج من القاعة إلا بعد انتهاء تلاوة الأحكام كاملة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي" بغرب غزة تنظم مخيم "مفتاح العودة 1" للإعلاميات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟