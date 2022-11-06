سلطة الأراضي ترد على بيان مسيء لها من أحد المواطنين

غزة – الرأي:

قالت سلطة الأراضي في قطاع غزة، إنها تفاجأت بصدور بيان مسيء لها من أحد المواطنين يحتوي على معلومات غير صحيحة ومغلوطة.

وأضافت السلطة في بيان لها الأحد، "في صباح يوم 06/11/2022 حضرت المعلمة المتقاعدة عائشة محي الدين فايز الاسطل، (أخت كاتب البيان) للإدارة العامة لأسلاك الحكومة بسلطة الأراضي، لكي تحصل على خلو طرف لاستكمال إجراءات التقاعد حسب النظام".

وبينت أن رد موظف الاستعلامات كان عند متابعة المعاملة الخاصة بالمواطنة على برنامج السلطة بوجود حقوق مسجلة باسمها من معاملة انتقال إرث في الطابو.

ولفتت إلى أن الموظف طالبها بالتوجه إلى الإدارة العامة للطابو لإتمام تسوية ودفع رسوم الحقوق المسجلة باسمها والتي انتقلت لها من جدها قير منصور قاسم الاسطل في القسيمة رقم (29) قطعة (96).

وأشارت إلى أن حصتها الإرثية كانت مساحة أرض وقدرها (44.59) متر مربع، حيث قدرت رسوم الطابو بنسبة 1 بالألف أي بقيمة تساوي رسم وقدره 8 دينار أردني فقط لاغير.

وجاء في البيان "بعدها قامت السيدة المذكورة أعلاه بدفع الرسوم المحددة وتم إعطائها شهادة تسجيل بملكية الأرض حسب حصتها الشرعية في هذه القطعة النظام، وختم خلو طرف التقاعد الخاص بها".

وشددت سلطة الأراضي على أن ما ذكر في البيان الصادر من الموطن بأنها توقف معاملة خلو طرف المواطن لأن أحد إخوانه له معامله مفتوحة لم يستكمل إجراءات تسديد رسومها وأنها تربط معاملات شخص ليس عليه أية حقوق في الطابو بمعاملات شخص آخر قريب له، غير صحيحة واتهام باطل ومنافياً للواقع.

وتابعت "بعد ذلك قام المواطن صاحب المنشور الأول بحذف المنشور المسيء دون الاعتذار عما ورد فيه من سب وشتم وبيانات مغلوطة والإساءة والتشهير بسلطة الأراضي ورئيسها والعاملين بها".

وأكدت السلطة أنه تمت معالجة الموضوع بعد عمل الإجراءات المطلوبة من المواطنة وفق النظام أسوة بجميع المواطنين، وأن ما تم نشره في البيان الثاني والذي حمل فيه سلطة الأراضي حل إشكالية هي من صنعها حسب ادعائه دون الاعتذار عن الإساءة الواردة في المنشور .

ونوهت إلى أنها ستضطر آسفة إلى اتخاذ المقتضي القانوني بحق مصدر بيان التشهير والطعن والادعاء غير صحيح ضد سلطة الأراضي والعاملين فيها.