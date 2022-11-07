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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2387)الاثنين7 تشرين ثاني/ نوفمبر 2022

07 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:14

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2387)   الاثنين7 تشرين ثاني/ نوفمبر   2022

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حدث في مثل هذا اليوم

7 تشرين ثاني (نوفمبر)

  • 2004م اغتيال أربعة مقاومين من سرايا القدس وشهداء الأقصى في جنين
  • 2003م ستة شهداء في عمليات توغل نفّذها الجيش الصهيوني في الضفة وغزة
  • 2001م مسؤول ملف القدس في السلطة الفلسطينية، سري نسيبة ، يدلي بتصريحات تتضمّن فيها لأول مرة استعداداً للتنازل عن حقّ العودة للاجئين الفلسطينيين
  • 1918 م بريطانيا وفرنسا تصدران تصريحاً مشتركاً لطمأنة العرب الذين ثاروا في سورية وفلسطين ولبنان والعراق بعد شروع الدولتين المستعمرتين في تنفيذ "اتفاقية سايكس بيكو" (عُقدت 1916) لتقسيم المنطقة العربية بينهما.
  • 1918 م الإعلان البريطاني الفرنسي في 30 تشرين الأول ( أكتوبر) 1918، استسلمت تركيا، ووقع ممثلوها صك الاستسلام على ظهر السفينة الحربية البريطانية "أغا ممنون"، وبموجب هذا الصك استسلمت القوات العثمانية في الولايات العربية، وانتهت الإدارة العثمانية فيها، وبذلك وصل الحكم العثماني في الوطن العربي إلى نهايته وبدأت مرحلة جديدة وأصدرت بريطانيا وفرنسا إعلانا في السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) 1918 يبين أهداف الدولتين في المنطقة، وجاء فيه:
  • 1917 م جيش الاحتلال البريطاني يحتل مدينة غزة بعد جلاء العثمانيين عنها، وقد احتل مدينة يافا أيضاً في 16 تشرين ثاني (نوفمبر) 1917.
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