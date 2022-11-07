النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2387) الاثنين7 تشرين ثاني/ نوفمبر 2022
أخبار فلسطينية
- الكشف عن إجراءات تهويدية خطيرة في القدس المحتلة والمسجد الأقصى
- حماس تعتقل شخصين في غزة لإطلاقهما صواريخ على إسرائيل
- الزارعة بغزة لـ"فلسطين اليوم": البدء بتصدير 50 طناً من زيت الزيتون إلى السعودية والإمارات الأسبوع المقبل
- قائمة “عمداء الأسرى” الفلسطينيين ترتفع بشكل غير مسبوق
- أخبار إسرائيلي
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- نتنياهو يبدأ مشاورات صعبة لتشكيل حكومة يمينية تشوبها خلافات حول الحقائب الوزارية
- عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في القدس المحتلة
- منظمات أهلية فلسطينية تستنكر منع إقامة نشاط المؤتمر الشعبي الفلسطيني
- الشاباك: سموتريتش يروج لنظرية المؤامرة بشأن اغتيال رابين
- المفاوضات الائتلافية: مخطط بن غفير لتشديد القيود على الأسرى
- نتنياهو يطلب من زعماء أحزاب كتلته توزيع المناصب الوزارية
- بلدية الاحتلال تطالب بتعزيز البناء الاستيطاني في القدس دون خوف من الأمريكيين
اخبار دولية
- تحالف الجبهة/التغيير يرد على اتهامه بتلقي تمويل يهودي أمريكي: أبو شحادة انضم لجوقة التحريض التي يقودها نتنياهو
- غرق قارب هجرة جديد يحمل فلسطينيين من غزة أمام سواحل اليونان
اخبار عربية
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القدس العربي
- غزة.. تشييع جثمان أول أسيرة فلسطينية في سجون الاحتلال
- مركز حقوقي: إسرائيل تتساهل في إطلاق النار تجاه الفلسطينيين
- حماس تعتقل شخصين في غزة لإطلاقهما صواريخ على إسرائيل
- تحالف الجبهة/التغيير يرد على اتهامه بتلقي تمويل يهودي أمريكي: أبو شحادة انضم لجوقة التحريض التي يقودها نتنياهو
- غرق قارب هجرة جديد يحمل فلسطينيين من غزة أمام سواحل اليونان
- قائمة “عمداء الأسرى” الفلسطينيين ترتفع بشكل غير مسبوق
- نتنياهو يبدأ مشاورات صعبة لتشكيل حكومة يمينية تشوبها خلافات حول الحقائب الوزارية
- عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في القدس المحتلة
- الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدرسة فلسطينية جنوب نابلس ويهدد المعلمين والطلبة
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الشرق الأوسط
الاخبار اللبنانية
الغد الأردنية
- في إسرائيل.. بن جفير وسموتريتش يتعهدان بعدم انضمام أحدهما لحكومة نتنياهو دون الآخر
- مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى
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الاهرام المصرية
”الشروق المصرية
الشرق القطرية
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فلسطين اون لاين
- تقرير "فاروق سلامة".. العريس الشهيد الذي تحنَّى بدمه
- خاص الشقرا: خطوات عملية ستتبع المؤتمر الشعبي الأيام القادمة
- بالفيديو قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة وتعتقل شقيقين
- الكشف عن إجراءات تهويدية خطيرة في القدس المحتلة والمسجد الأقصى
- بالفيديو أمن السلطة يفرج عن المعتقل السياسي قسام حمايل
- "عسّاف" يكشف عن خطوة ميدانية جديدة في طور إصلاح منظمة التحرير
- أجهزة السلطة تواصل حملة الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية
صحيفة القدس
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات وسعة في الضفة الغربية
- نتنياهو يطلب من زعماء أحزاب كتلته توزيع المناصب الوزارية
- جدار الفصل العنصري ضغط الاحتلال الصامت لتهجير وتفريغ مسافر يطا
- الاحتلال يهدم منشأة ومنزلًا في القدس ورام الله
- هرتسوغ يلتقي السيسي وعبدالله الثاني على هامش قمة المناخ
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صحيفة الأيام
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- اعتداءات المستوطنين تتصاعد بحماية الاحتلال
- »تشييع حاشد لجثمان الشهيد مصعب نفل في المزرعة الشرقية
- »غزة: وداع شعبي مهيب للأسيرة الأولى
- »غزة: أمن حماس يعتقل شخصين لقيامهما بإطلاق صواريخ على إسرائيل
- »بن غفير يطالب بحقيبتي التعليم والأمن
- »ارتفاع عدد طلبات تصاريح حمل السلاح في صفوف النساء بالمستوطنات
- »الاحتلال استثمر 28 مليون شيكل بمشاريع "إلعاد" الاستيطانية في سلوان
- »"فلسطين 87".. بلال الخطيب يحصد تانيت قرطاج الذهبي للفيلم الروائي القصير
» الحياة الجديدة
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- الاحتلال يعتقل 20 مواطنا من الضفة
- الاحتلال يقتحم مناطق متفرقة في الضفة
- وفاة مواطن متأثرا بإصابته بحادث سير في جنين
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وكالة الرأي
- وزارة العمل: بدء تشغيل الدفعة الثانية من برنامج "صمود 2"
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- الجنايات الكبرى تصدر حكماً بالسجن 10 سنوات بقضية مخدرات
- الاحتلال يعتقل 20 مواطنًا بالضفة الغربية
- توغل لجرافات الاحتلال شرق البريج
- 6 إصابات في 17 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية بغزة
- المالية: صرف رواتب المتقاعدين غداً الثلاثاء
- التعليم: سلسلة إجراءات لتعزيز التزام طلبة التوجيهي بالدوام المدرسي
- محكمة الاحتلال تحوّل أسيرة من طولكرم للاعتقال الإداري
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وكالة صفا
- حملة في غزة لإقرار إجازة مدرسية يوم السبت.. والتعليم ترد
- مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط إجراءات مشددة
- آليات الاحتلال تتوغل شرقي مخيم البريج
- الذاكرة الفلسطينية.. أهم أحداث السابع من نوفمبر
- الكشف عن إحباط عملية كبيرة قبيل الانتخابات الإسرائيلية
- بالفيديو "مَيرون".. حينما كان قبر يهودي "مدعاة" لإبادة أجمل قرى فلسطين
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"وكالة سما
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- نتنياهو يطلب من زعماء أحزاب كتلته توزيع المناصب الوزارية
- بلدية الاحتلال تطالب بتعزيز البناء الاستيطاني في القدس دون خوف من الأمريكيين
- "إسرائيل" دخلت نفقا مظلما..فريدمان يحذر من التداعيات الخطيرة لحكومة اسرائيل القادمة
- قناة عبرية: مطالب بن غفير ستؤدي إلى إحراق المنطقة
- تصريحات سموتريتش حول اغتيال رابين تثير أزمة مع "الشاباك"
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فلسطين اليوم
- مواجهات واشتباكات مُسلحة في بلاطة شرق نابلس
- الزارعة بغزة لـ"فلسطين اليوم": البدء بتصدير 50 طناً من زيت الزيتون إلى السعودية والإمارات الأسبوع المقبل
- حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة
- طيران استطلاع كثيف في أجواء غزة وتحذيرات للمقاومين بتوخي الدقة والحذر
- ما هو نصيب قطاع غزة من المنخفض الجوي المقبل؟! راصد جوي يجيب
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عرب 48
- إعلان نتائج الثانوية العامة للأسرى داخل سجون الاحتلال
- حماس تعتقل شخصين لإطلاقهما صواريخ على مواقع إسرائيلية
- منظمات أهلية فلسطينية تستنكر منع إقامة نشاط المؤتمر الشعبي الفلسطيني
- الشاباك: سموتريتش يروج لنظرية المؤامرة بشأن اغتيال رابين
- المفاوضات الائتلافية: مخطط بن غفير لتشديد القيود على الأسرى
- ارتفاع عدد طلبات تصاريح حمل السلاح بصفوف النساء بالمستوطنات
- استباقا لتكليفه بتشكيل الحكومة: نتنياهو يجتمع بأحزاب معسكر اليمين
- وزير إسرائيلي سابق: "نتنياهو سيعمل على تدمير المنشآت النووية الإيرانية"
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وكالة وفا
- الاحتلال يعتقل 20 مواطنا من الضفة
- الرئيس يستقبل أمناء سر أقاليم حركة "فتح" في المحافظات الشمال ...
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حدث في مثل هذا اليوم
7 تشرين ثاني (نوفمبر)
- 2004م اغتيال أربعة مقاومين من سرايا القدس وشهداء الأقصى في جنين
- 2003م ستة شهداء في عمليات توغل نفّذها الجيش الصهيوني في الضفة وغزة
- 2001م مسؤول ملف القدس في السلطة الفلسطينية، سري نسيبة ، يدلي بتصريحات تتضمّن فيها لأول مرة استعداداً للتنازل عن حقّ العودة للاجئين الفلسطينيين
- 1918 م بريطانيا وفرنسا تصدران تصريحاً مشتركاً لطمأنة العرب الذين ثاروا في سورية وفلسطين ولبنان والعراق بعد شروع الدولتين المستعمرتين في تنفيذ "اتفاقية سايكس بيكو" (عُقدت 1916) لتقسيم المنطقة العربية بينهما.
- 1918 م الإعلان البريطاني الفرنسي في 30 تشرين الأول ( أكتوبر) 1918، استسلمت تركيا، ووقع ممثلوها صك الاستسلام على ظهر السفينة الحربية البريطانية "أغا ممنون"، وبموجب هذا الصك استسلمت القوات العثمانية في الولايات العربية، وانتهت الإدارة العثمانية فيها، وبذلك وصل الحكم العثماني في الوطن العربي إلى نهايته وبدأت مرحلة جديدة وأصدرت بريطانيا وفرنسا إعلانا في السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) 1918 يبين أهداف الدولتين في المنطقة، وجاء فيه:
- 1917 م جيش الاحتلال البريطاني يحتل مدينة غزة بعد جلاء العثمانيين عنها، وقد احتل مدينة يافا أيضاً في 16 تشرين ثاني (نوفمبر) 1917.
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