النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2387)   الاثنين7 تشرين ثاني/ نوفمبر   2022

10:21الصحة: زراعة القرنية التاسعة عشر لمريض يعاني من فقدان البصر

11:20بطولة الوزارات لكرة القدم تنطلق الأحد المقبل

11:45بلدية جباليا النزلة تتفق مع أصحاب الخردة للحفاظ على سلامة البيئة

إستطلاع للرأي

جاري التصويت ...

ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟