الصحة: زراعة القرنية التاسعة عشر لمريض يعاني من فقدان البصر

غزة-الرأي

أجرى الطاقم الطبي في مستشفى العيون برئاسة د. حسام داود استشاري أول طب وجراحة العيون، والطواقم الطبية المساعدة، عملية زراعة قرنية لمريض، صنفت من العمليات الكبرى كونها تحتاج الى مهارة عالية ودقة متناهية لإجرائها.

وأوضح داود، أن المريض كان يعاني من فقدان البصر في كلتا العينين نتيجة التصاقات أمامية وخلفية وتهتك كامل للقرنية، حيث تم خلال العملية إعادة بناء وهيكلة العين وكي الشعيرات الدموية لوقف النزيف.

من جانبه، قال د. ماجد محمد حمادة مدير المستشفى، عقب اجراء العملية رقم 17 و 18 لحالات مرضية كانت تعاني منذ سنوات: " أنه تم بفضل وتوفيق من الله زراعة قرنية لسيدة تعاني من عتامة على القرنية ورجل يعاني من مياه بيضاء ومشاكل في القرنية" مشيرا الى أن هذه العملية تعد من العمليات المعقدة والتي تحتاج الى مهارة عالية لإجرائها.

وأكد على أن هذه العمليات تجرى بتقنية خاصة، من حيث الكيفية التي يتم بها إزالة المياه البيضاء ثم زراعه العدسة ثم زراعه القرنية وهذا ما يطلق عليه في جراحه العيون بال) (٠open skay).

وأفاد د. حمادة أن عدد العمليات التي تم اجرائها لزراعه القرنية وصلت حتى اللحظة الى 19 عملية، لافتا الى أنه يتم التحضير لإجراء عمليات زراعة قرنيات هذا الأسبوع، كانت لمتوفين تم التبرع بهم في وقت سابق.

وأكد على آلية تقديم الخدمة الصحية للمرض بكفاءة ومهارة عالية مشيدا" بأداء الكوادر الطبية العاملة في المستشفى وجهود كافة الطواقم التي تشرف على عمليات زراعة القرنيات التي باتت جزء رئيسي في تقديم الخدمة الصحية للمرضى في قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أطلقت برنامج زراعة القرنيات ضمن حملة "ومن احياها" حيث تقدم عشرات المواطنين بطلبات للتبرع بأعضائهم بعد وفاتهم، فيما تقدم عائلات غزية بالتبرع بقرنيات أبنائهم الذين توفوا، والتي من شأنها أن تساهم في انهاء معاناة العديد من المواطنين الذين يبحثون عن اجراء عملية الزراعة في مستشفيات خارج قطاع غزة.