وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يعلن عن تقديم مبلغ 3000 دولار لإعادة تجهيز ملعب "المعمورة" وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تشرع بحصر أضرار المزارعين المتضررين من قصف المغازي وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2387)الاثنين7 تشرين ثاني/ نوفمبر 2022 وكالة الرأي الفلسطينية هنية يثمّن دور الجزائر في إنجاح القمة العربية وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الجنايات الكبرى تصدر حكماً بالسجن 10 سنوات بقضية مخدرات وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل: بدء تشغيل الدفعة الثانية من برنامج "صمود 2" وكالة الرأي الفلسطينية حكم أرجنتيني يستعد لمونديال 2022 بطرد 10 لاعبين وكالة الرأي الفلسطينية 6 إصابات في 17 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية بغزة وكالة الرأي الفلسطينية بقيادة رونالدو.. خسارة كبيرة لمانشستر يونايتد بالدوري
أخبار » الأخبار الحكومية

وصفت بذات المهارة العالية..

الصحة: زراعة القرنية التاسعة عشر لمريض يعاني من فقدان البصر

07 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:21

الصحة: زراعة القرنية التاسعة عشر لمريض يعاني من فقدان البصر
الصحة: زراعة القرنية التاسعة عشر لمريض يعاني من فقدان البصر

غزة-الرأي

أجرى الطاقم الطبي في مستشفى العيون برئاسة د. حسام داود استشاري أول طب وجراحة العيون، والطواقم الطبية المساعدة، عملية زراعة قرنية لمريض، صنفت من العمليات الكبرى كونها تحتاج الى مهارة عالية ودقة متناهية لإجرائها.

وأوضح داود، أن المريض كان يعاني من فقدان البصر في كلتا العينين نتيجة التصاقات أمامية وخلفية وتهتك كامل للقرنية، حيث تم خلال العملية إعادة بناء وهيكلة العين وكي الشعيرات الدموية لوقف النزيف.

من جانبه، قال د. ماجد محمد حمادة مدير المستشفى، عقب اجراء العملية رقم 17 و 18 لحالات مرضية كانت تعاني منذ سنوات: " أنه تم بفضل وتوفيق من الله زراعة قرنية لسيدة تعاني من عتامة على القرنية ورجل يعاني من مياه بيضاء ومشاكل في القرنية" مشيرا الى أن هذه العملية تعد من العمليات المعقدة والتي تحتاج الى مهارة عالية لإجرائها.

وأكد على أن هذه العمليات تجرى بتقنية خاصة، من حيث الكيفية التي يتم بها إزالة المياه البيضاء ثم زراعه العدسة ثم زراعه القرنية وهذا ما يطلق عليه في جراحه العيون بال) (٠open skay).

وأفاد د. حمادة أن عدد العمليات التي تم اجرائها لزراعه القرنية وصلت حتى اللحظة الى 19 عملية، لافتا الى أنه يتم التحضير لإجراء عمليات زراعة قرنيات هذا الأسبوع، كانت لمتوفين تم التبرع بهم في وقت سابق.

وأكد على آلية تقديم الخدمة الصحية للمرض بكفاءة ومهارة عالية مشيدا" بأداء الكوادر الطبية العاملة في المستشفى وجهود كافة الطواقم التي تشرف على عمليات زراعة القرنيات التي باتت جزء رئيسي في تقديم الخدمة الصحية للمرضى في قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أطلقت برنامج زراعة القرنيات ضمن حملة "ومن احياها" حيث تقدم عشرات المواطنين بطلبات للتبرع بأعضائهم بعد وفاتهم، فيما تقدم عائلات غزية بالتبرع بقرنيات أبنائهم الذين توفوا، والتي من شأنها أن تساهم في انهاء معاناة العديد من المواطنين الذين يبحثون عن اجراء عملية الزراعة في مستشفيات خارج قطاع غزة.

الصحة: زراعة القرنية التاسعة عشر لمريض يعاني من فقدان البصر 314705573_655010422837940_5529610752713587545_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي" بغرب غزة تنظم مخيم "مفتاح العودة 1" للإعلاميات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟