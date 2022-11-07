وزارة الأسرى تعلن أسماء أسرى غزة الناجحين بالثانوية العامة

أعلنت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، اليوم الإثنين، عن اجتياز 8 أسرى من قطاع غزة امتحانات الثانوية العامة بنجاح لعام 2022، بعد تقديمها داخل سجون الاحتلال.

وقالت الوزارة، إن الأسرى هم:

1. الأسير حاتم سليمان أبو شريعة من جباليا (بمعدل 69%).

2. الأسير خالد خليل السيلاوي من بيت لاهيا (بمعدل 65%)

3. الأسير سالم زياد أبو ظاهر من خانيونس (بمعدل 78%)

4. الأسير سليمان محمد كساب من خانيونس (بمعدل 69%)

5. الأسير عامر فريد أبو جراد من بيت حانون (بمعدل 60%)

6. الأسير محمد حسن أبو غرابة من دير البلح (بمعدل 71.5%)

7. الأسير موسى جابر أبو زيد من دير البلح (بمعدل 61%)

8. الأسير المحرر حديثًا عبد الله سليم أبو ظاهر من دير البلح (بمعدل 68.6%).