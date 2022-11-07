وكالة الرأي الفلسطينية عيادة حجازي تُقدم 4 آلاف خدمة طبية خلال أكتوبر وكالة الرأي الفلسطينية وزارة النقل والمواصلات تناقش الخطة التشغيلية لعام 2023م وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تفتتح البرنامج التدريبي " انشاء وادارة المشاريع الصغيرة" وكالة الرأي الفلسطينية المالية: فتح باب تسديد جزء من رسوم طلبة جامعة فلسطين من المستحقات وكالة الرأي الفلسطينية الغصين يستقبلُ وفداً من جمعية التأهيل والتدريب الاجتماعي وكالة الرأي الفلسطينية عميد المعهد العالي للقضاء يلتقي الأمين العام للمجلس التشريعي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تبحث خطة توزيع الرمسات مع إدارة النفايات الصلبة وكالة الرأي الفلسطينية العثور على 4 ناجين فلسطينيين كانوا على قارب غرق بسواحل اليونان وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منزلاً في أريحا ومخبزاً بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة توزع خلايا نحل بالتعاون مع الصليب الأحمر بمحافظة رفح
أخبار » الأخبار الحكومية

لعام 2022

وزارة الأسرى تعلن أسماء أسرى غزة الناجحين بالثانوية العامة

07 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:29

أعلنت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، اليوم الإثنين، عن اجتياز 8 أسرى من قطاع غزة امتحانات الثانوية العامة بنجاح لعام 2022، بعد تقديمها داخل سجون الاحتلال.

وقالت الوزارة، إن الأسرى هم:

1. الأسير حاتم سليمان أبو شريعة من جباليا (بمعدل 69%).

2. الأسير خالد خليل السيلاوي من بيت لاهيا (بمعدل 65%)

3. الأسير سالم زياد أبو ظاهر من خانيونس (بمعدل 78%)

4. الأسير سليمان محمد كساب من خانيونس (بمعدل 69%)

5. الأسير عامر فريد أبو جراد من بيت حانون (بمعدل 60%)

6. الأسير محمد حسن أبو غرابة من دير البلح (بمعدل 71.5%)

7. الأسير موسى جابر أبو زيد من دير البلح (بمعدل 61%)

8. الأسير المحرر حديثًا عبد الله سليم أبو ظاهر من دير البلح (بمعدل 68.6%).

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي" بغرب غزة تنظم مخيم "مفتاح العودة 1" للإعلاميات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟