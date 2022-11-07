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ضمن نجاحات المدارس والوحدات المهنية

طالب مهني يُصدر كتاباً بعنوان "صناعة الألعاب وتطبيقات الهواتف الذكية"

07 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:53

طالب مهني يُصدر كتاباً بعنوان "صناعة الألعاب وتطبيقات الهواتف الذكية"
طالب مهني يُصدر كتاباً بعنوان

الوسطى- الرأي
أصدر الطالب إسلام المسارعي من الصف الثاني عشر -الفرع الصناعي- في الوحدة المهنية بمدرسة شهداء النصيرات الثانوية بمديرية الوسطى كتاباً بعنوان صناعة الألعاب وتطبيقات الهواتف الذكية.

ويحتوي الكتاب على مادة تدريبية متكاملة صممها وأعدها الطالب بنفسه في مجال كيفية صناعة الألعاب الهادفة في الهواتف الذكية. 

ويُقدم الكتاب خدمة مميزة للطلبة والمهتمين في إعداد الألعاب الإلكترونية بطريقة سهلة ومبسطة.

وقد كرّم مدير تعليم الوسطى أ. هشام الحاج الطالب إسلام المسارعي في مقر المديرية بحضور مدير الدائرة الفنية د. جمال الفليت وطاقم المديرية والمدرسة.
ويُسجل إصدار هذا الكتاب كأحد الإنجازات المهمة لطلبة التعليم المهني ويعكس نجاحاً مميزاً لمخرجاتهم.
يشار إلى أن الوزارة تهتم بصورة كبيرة بالتعليم المهني من خلال وجود ثلاث مدارس مهنية وهي: دير البلح الصناعية الثانوية للبنين، وهاني نعيم الزراعية الثانوية للبنين، وعبد المعطي الريس الثانوية المهنية للبنات، إضافة إلى قيام الوزارة بافتتاح 15 وحدة مهنية في العديد من المدارس الحكومية المنتشرة في القطاع، حيث تضم هذه الوحدات المهنية العديد من الفروع منها برمجة الويب، والتصميم الجرافيكي، وتطبيقات الهواتف الذكية، حيث تولي الإدارة العامة للتقنيات الذكاء الاصطناعي والبرمجة أهمية خاصة، وتقدم دورات في برمجة الهواتف لطلبة مديريات التربية والتعليم، والتي التحق الطالب المسارعي بإحداها قبل عدة أشهر.

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