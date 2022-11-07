بلدية دير البلح تبحث التعاون المشترك مع مجموعة السلام التدريبية

الوسطى- الرأي

استقبلت بلدية دير البلح، وفداً من مجموعة السلام التدريبية في إطار بحث آفاق التعاون وتعزيز العلاقات وتبادل الأفكار الهادفة لتعزيز قدرات أبناء المدينة وموظفيها.

ورحب رئيس البلدية دياب الجرو بالوفد الزائر، مؤكداً أن إدارة البلدية جاهزة للتعاون مع كافة الأطراف للنهوض بالبلدية وتعزيز قدرات العاملين لديها وتنمية مهاراتهم .

واستمع إلى البرامج التدريبية التي تقدمها المجموعة من بينها عقد لقاءات توعية حول أهمية اللغة الانجليزية، مستعرضين مميزات البرامج والدورات التدريبية.

وأبدى الوفد استعداداهم لعقد دورات للموظفين وأبنائهم وأبناء المدينة وفق الاحتياج لتنمية مهاراتهم وفق آلية معينة يتم الاتفاق عليها، معربين عن أملهم في استمرار التعاون المفيد