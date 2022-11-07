بلدية دير البلح تبحث وضع المقابر والاهتمام بها

الوسطى- الرأي

عقدت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة اجتماعاً لمناقشة وضع المقابر الواقعة ضمن نفوذ البلدية وآلية الاهتمام بها بحضور مدير البلدية م.طارق شاهين، مدير دائرة المشاريع م.فاخر الكرد، رئيس قسم النظافة ساري الطواشي.

وناقش المجتمعون وضع المقابر وسبل تنظيفها من النفايات بشكل مستمر وإزالة الأشواك والحشائش الضارة التي تنمو بجوارها، لافتين إلى عمل الصيانة اللازمة لإنارة المقابر.

وبينوا أنه سيتم خلال الأيام القادمة تنظيم حملة نظافة واسعة النطاق لتنظيفها وإزالة الأعشاب بالتعاون مع المجتمع المحلي، وترميم أسوار المقبرة ودهانها وصيانة البوابات.

وفي ذات السياق، ذكروا أنه سيتم اطلاق حملة تعظيم اسم الجلالة سيتم فيها تجهيز حاويات ملائمة وتوزيعها بجوار المدارس وكلية الدعوة لوضع الكتب التي تحتوي على لفظ الجلالة واتلافها بشكل صحيح في منطقة بعيدة عن السكان.