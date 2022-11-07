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بلدية رفح تفتح شارعًا مهمًا في الحي الإداري

07 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:13

رفح - الرأي

فتحت طواقم بلدية رفح شارع (57) بجوار مخازن وكالة الغوث "وير هاوس" من الجهة الشرقية، في الحي الإداري وسط المدينة وأزالت العوائق من حرم الشارع.

وأوضح المكلف بأعمال مدير وحدة الضبط والمتابعة الميدانية في بلدية رفح م. حازم برهوم أن الشارع يبلغ طوله 280 مترًا وعرضه 8 أمتار، ويربط شارع الشهـيد عائد البشيتي بشارع الرباط، مقابل مدرسة مسقط الثانوية للبنين.

ولفت أن الشارع يعتبر من الشوارع المهمة في مدينة رفح، ويعد بديلًا مروريًا، إذ يخفف الازدحام المروري ويسهل حركة المواطنين والمركبات ويختصرها، خصوصًا وقت الذروة التي تشهد خروج الطلبة من مدارسهم.

وأشار برهوم أن أهمية الشارع تكمن في وقوعه بمنطقة ستشهد إنشاء عدد من المشاريع المهمة كالمدارس والمرافق الحكومية والعامة.

وأكد أن أعمال فتح الشارع جاءت بعد التوافق مع أصحاب الأراضي في الحي، وتعويضهم حسب الأصول.

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