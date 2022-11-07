وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة توزع خلايا نحل بالتعاون مع الصليب الأحمر بمحافظة رفح وكالة الرأي الفلسطينية قوات القمع تقتحم قسم (12) في سجن "عوفر" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: مختصون في الأمراض الصدرية يوصون بتحديث دورات الإنعاش المتقدم وكالة الرأي الفلسطينية بلدية جباليا النزلة تتفق مع أصحاب الخردة للحفاظ على سلامة البيئة وكالة الرأي الفلسطينية بطولة الوزارات لكرة القدم تنطلق الأحد المقبل وكالة الرأي الفلسطينية مجمع الشفاء يواصل إجراء عمليات جراحة الأعصاب الطرفية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية رفح تفتح شارعًا مهمًا في الحي الإداري وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تبحث وضع المقابر والاهتمام بها وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تبحث التعاون المشترك مع مجموعة السلام التدريبية وكالة الرأي الفلسطينية طالب مهني يُصدر كتاباً بعنوان "صناعة الألعاب وتطبيقات الهواتف الذكية"
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية جباليا النزلة تتفق مع أصحاب الخردة للحفاظ على سلامة البيئة

07 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:45

بلدية جباليا النزلة تتفق مع أصحاب الخردة للحفاظ على سلامة البيئة
بلدية جباليا النزلة تتفق مع أصحاب الخردة للحفاظ على سلامة البيئة

غزة- الرأي

واصلت بلدية جباليا النزلة الاتفاق مع أصحاب حِرف الخُردة في مناطق النفوذ لتسوية أوضاعهم والحفاظ على البيئة والسلامة العامة، ويقضي  ذلك بمنح أصحاب الحِرف مدة حتى آخر العام الجاري لنقل حِرفهم من داخل مناطق النفوذ.

 كما يقضي الاتفاق بتعهد أصحاب الحِرف بعدم إحداث ضجيج وإزعاج للمواطنين، وعدم إشغال الأرصفة والشوارع للحفاظ على حركة السير، والحفاظ على النظافة العامة والمكان المتواجدة فيه الحِرفة لعدم التسبب بأضرار ومكاره صحية لهم وللمواطنين، فيما ستكون البلدية على متابعة لمدى التزامهم، وسيتم إغلاق الحِرف المُخالفة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي" بغرب غزة تنظم مخيم "مفتاح العودة 1" للإعلاميات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟