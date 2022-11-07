بلدية جباليا النزلة تتفق مع أصحاب الخردة للحفاظ على سلامة البيئة

غزة- الرأي

واصلت بلدية جباليا النزلة الاتفاق مع أصحاب حِرف الخُردة في مناطق النفوذ لتسوية أوضاعهم والحفاظ على البيئة والسلامة العامة، ويقضي ذلك بمنح أصحاب الحِرف مدة حتى آخر العام الجاري لنقل حِرفهم من داخل مناطق النفوذ.

كما يقضي الاتفاق بتعهد أصحاب الحِرف بعدم إحداث ضجيج وإزعاج للمواطنين، وعدم إشغال الأرصفة والشوارع للحفاظ على حركة السير، والحفاظ على النظافة العامة والمكان المتواجدة فيه الحِرفة لعدم التسبب بأضرار ومكاره صحية لهم وللمواطنين، فيما ستكون البلدية على متابعة لمدى التزامهم، وسيتم إغلاق الحِرف المُخالفة.