الصحة: مختصون في الأمراض الصدرية يوصون بتحديث دورات الإنعاش المتقدم

غزة- الرأي

أكد مختصون على ضرورة حصول كافة الأطباء العاملين بأقسام الصدرية وخاصة في مجال التنظير الرئوي على دورات الإنعاش المتقدم وضرورة تحديثها بشكل دوري، جاء ذلك خلال اليوم العلمي لأمراض الصدرية والذي عقدته مستشفى الباطنة بمجمع الشفاء الطبي في فندق " اللايت هاوس ".

كما أوصى المختصون بضرورة حصول الأطباء العاملين في مجال مناظير الرئة على دورة في مجال التخدير البسيط " conscious sedation "، والتأكيد على ضرورة أخذ عينة كافية أثناء عمل المنظار الرئوي حتى يتسنى عمل الفحوصات المخبرية والباثولوجية اللازمة المتقدمة، وكذلك ضرورة ابتعاث أطباء لاكتساب مهارات متقدمة في مجال المناظير الرئوية التشخيصية والتداخلية والتأكيد على توفير وعمل فحوصات وظائف الرئتين أثناء تقييم مرضى الصدرية.

بدوره، أثنى د. رأفت لبد استشاري ومدير مستشفى الباطنة بالمجمع، على هذه الثورة العلمية التي شهدتها مستشفى الباطنة والتطور الواضح وانتهاج أسلوب البحث العلمي والدعم الكامل لأقسام الباطنة وتطوير الكادر البشري والعمل على تنفيذ توصيات اليوم العلمي.