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عميد المعهد العالي للقضاء يلتقي الأمين العام للمجلس التشريعي

07 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:20

عميد المعهد العالي للقضاء يلتقي الأمين العام للمجلس التشريعي
عميد المعهد العالي للقضاء يلتقي الأمين العام للمجلس التشريعي

غزة-الرأي
التقى المستشار حاتم أبو عيشة عميد المعهد العالي للقضاء الفلسطيني، ثروت البيك الأمين العام للمجلس التشريعي الفلسطيني، في زيارة رافق عميد المعهد فيها محمد أبو بركة مستشار وزير العدل لشؤون المعهد العالي للقضاء، علي جحا مدير مكتب عميد المعهد، و أحمد طافش مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالمعهد.

وكان في استقبال وفد المعهد إلى جانب الأمين العام للمجلس، عامر الغصين الأمين العام المساعد في المجلس التشريعي، المستشار أمجد الأغا مدير عام الشؤون القانونية، و محمد رضوان مدير عام العلاقات العام والإعلام.

واستعرض المستشار حاتم أبو عيشة أبرز أعمال المعهد خلال الفترة السابقة، منوهاً إلى المشاريع التي يعكف على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة للعاملين في المنظومة القانونية والقضائية، للارتقاء بالعمل من أجل تحقيق العدالة.

وأشاد المستشار أبو عيشة بدور المجلس التشريعي في إصدار القوانين والتشريعات التي من شأنها تحقيق العدالة والأمن والأمان في المجتمع، داعياً لتعزيز العلاقة الثنائية فيما يخص التدريب وورش العمل والدورات خصوصاً المتعلقة بصياغة القوانين والتشريعات.

بدوره رحب ثروت البيك بوفد المعهد العالي للقضاء الفلسطيني مثمناً جهود المعهد، ومؤكداً على العلاقة الوثيقة التي تجمع المجلس التشريعي مع المعهد، وتطلعه لتطويرها بشكل أكبر بما يحقق النهوض والارتقاء لدى مختلف الشرائح القانونية.

وأكد البيك على استعداد المجلس التشريعي لتقديم الدعم والإسناد للمعهد العالي للقضاء، من خلال عقد المشاريع وورش العمل المشتركة لضبط ونظم العمل القانوني، وتعزيز منظومة العدالة في المجتمع.

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