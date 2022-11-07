الغصين يستقبلُ وفداً من جمعية التأهيل والتدريب الاجتماعي

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين، اليوم الاثنين، وفداً من جمعية التأهيل والتدريب الاجتماعي بالنصيرات عن مشروع مجتمع شامل ومتاح للجميع-المرحلة الخامسة، لبحث التعاون المشترك.

ورحب وكيل الوزارة بالوفد الذي ضم كلاً من مدير المشروع أ. لؤي أبو سيف، والمنسقة الميدانية أ. إرهاف أبو الروس، مثمناً جهودهم في دعم وتأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة لدمجهم في سوق العمل المحلي.

وأكد م. الغصين حرص وزارته على إعطاء ذوو الإعاقة حقوقهم كاملة من تدريب وتأهيلهم للحصول على فرص عمل مناسبة، ومجدية في السوق المحلي الفلسطيني.

من جانبه، أكدت أ. أبو الروس أن مشروع مجتمع شامل ومتاح للجميع في مرحلته الخامسة، يهدف إلى تعزيز الخريجين ذوي الإعاقة وتأهيلهم مجتمعياً وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، في إطار دمجهم في سوق العمل، وإعطائهم حقوقهم المشروعة.

ونوهت إلى ضرورة التعاون المشترك ما بين الوزارة والجمعية في ذات الإطار للوصول إلى بلورة أفكار للتشغيل تتناسب مع الأشخاص ذوو الإعاقة.