وكالة الرأي الفلسطينية عيادة حجازي تُقدم 4 آلاف خدمة طبية خلال أكتوبر وكالة الرأي الفلسطينية وزارة النقل والمواصلات تناقش الخطة التشغيلية لعام 2023م وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تفتتح البرنامج التدريبي " انشاء وادارة المشاريع الصغيرة" وكالة الرأي الفلسطينية المالية: فتح باب تسديد جزء من رسوم طلبة جامعة فلسطين من المستحقات وكالة الرأي الفلسطينية الغصين يستقبلُ وفداً من جمعية التأهيل والتدريب الاجتماعي وكالة الرأي الفلسطينية عميد المعهد العالي للقضاء يلتقي الأمين العام للمجلس التشريعي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تبحث خطة توزيع الرمسات مع إدارة النفايات الصلبة وكالة الرأي الفلسطينية العثور على 4 ناجين فلسطينيين كانوا على قارب غرق بسواحل اليونان وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منزلاً في أريحا ومخبزاً بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة توزع خلايا نحل بالتعاون مع الصليب الأحمر بمحافظة رفح
أخبار » الأخبار الحكومية

الغصين يستقبلُ وفداً من جمعية التأهيل والتدريب الاجتماعي

07 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:28

الغصين يستقبلُ وفداً من جمعية التأهيل والتدريب الاجتماعي
الغصين يستقبلُ وفداً من جمعية التأهيل والتدريب الاجتماعي

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين، اليوم الاثنين، وفداً من جمعية التأهيل والتدريب الاجتماعي بالنصيرات عن مشروع مجتمع شامل ومتاح للجميع-المرحلة الخامسة، لبحث التعاون المشترك.

ورحب وكيل الوزارة بالوفد الذي ضم كلاً من مدير المشروع أ. لؤي أبو سيف، والمنسقة الميدانية أ. إرهاف أبو الروس، مثمناً جهودهم في دعم وتأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة لدمجهم في سوق العمل المحلي.

وأكد م. الغصين حرص وزارته على إعطاء ذوو الإعاقة حقوقهم كاملة من تدريب وتأهيلهم للحصول على فرص عمل مناسبة، ومجدية في السوق المحلي الفلسطيني.

من جانبه، أكدت أ. أبو الروس أن مشروع مجتمع شامل ومتاح للجميع في مرحلته الخامسة، يهدف إلى تعزيز الخريجين ذوي الإعاقة وتأهيلهم مجتمعياً وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، في إطار دمجهم في سوق العمل، وإعطائهم حقوقهم المشروعة.

ونوهت إلى ضرورة التعاون المشترك ما بين الوزارة والجمعية في ذات الإطار للوصول إلى بلورة أفكار للتشغيل تتناسب مع الأشخاص ذوو الإعاقة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي" بغرب غزة تنظم مخيم "مفتاح العودة 1" للإعلاميات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟