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وزارة النقل والمواصلات تناقش الخطة التشغيلية لعام 2023م

07 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:07

وزارة النقل والمواصلات تناقش الخطة التشغيلية لعام 2023م
وزارة النقل والمواصلات تناقش الخطة التشغيلية لعام 2023م

غزة- الرأي

عقدت لجنة إعداد الخطة التشغيلية للوزارة اجتماعها الموسّع الأول لمناقشة الخطة التشغيلية لعام 2023م، وذلك في قاعة الاجتماعات بالوزارة، بحضور أعضاء اللجنة وممثلين عن الوحدات والإدارات المختلفة.

وافتتح الاجتماع أ. بهاء الأغا رئيس اللجنة الذي رحب بالحضور، وأكد على أهمية التخطيط التشغيلي في تحقيق أهداف الوزارة بما يلبي تطلعاتها وتوجهاتها في سياق المنظومة الحكومية وبما يتواءم مع الموارد المتاحة، وأهمية مراعاة الموازنة بين الواقعية والتجديد في إعداد البرامج والأنشطة والتكاملية بين الإدارات.

واستعرض م. نايف الأغا عضو اللجنة المحددات والأطر الاستراتيجية التي تنطلق منها عملية إعداد الخطة التشغيلية، وتطرق إلى المبادرات والمشاريع المعتمدة التي سيتم إدراجها في الخطة. 

فيما قدم أ. رامي الباز عضو اللجنة عرضا لموازنة البرامج والأداء للعام 2023م والأسقف المعتمدة فيها، وتطرق إلى أهمية مراعاة الأسقف المالية المعتمدة عند إعداد الخطة.

وتناول م. أحمد بارود عضو اللجنة أهمية الخطة لتشغيلية وأهدافها وخطوات إعدادها على مستوى الإدارات وبعض التوجيهات ذات العلاقة، حيث تم شرح النموذج الخاص بالخطة وكيفية إعداده.

واختتم الاجتماع بنقاش عام حول بعض الأمور الفنية المتعلقة بإعداد الخطة التشغيلية والأنظمة ذات العلاقة وعمليات التنسيق بالخصوص بين الإدارات ذات العلاقة.

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