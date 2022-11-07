عيادة حجازي تُقدم 4 آلاف خدمة طبية خلال أكتوبر

غزة-الرأي

قدَّمت عيادة حجازي التابعة للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية والأمن الوطني 4 آلاف و347 خدمة طبية خلال شهر أكتوبر الماضي لعام 2022م، عبر أقسامها المختلفة.

وأظهر تقرير إحصائي لإنجازات أقسام عيادة حجازي أن العيادة قدمت تلك الخدمات للمواطنين من حملة التأمينات العسكرية والمدنية، حيث استقبلت 1933 حالة خلال الشهر المنصرم.

وبيّن التقرير أن قسم التمريض قدَّم الخدمة لـ 339 مواطناً في حين قدم قسم الصيدلة الخدمة لـ 1430 مواطناً، فيما قدَّم قسم العيون التابع للعيادة 512 خدمة.

وأوضح التقرير أن قسم المختبر قدم الخدمة 608 مواطناً، في حين قدم قسم الطب العام 1133، وقدم قسم طب الأطفال والتخصصات الأخرى الخدمة ل 325 حالة خلال شهر أكتوبر الماضي.

جدير بالذكر أن عيادة حجازي تُقدم خدمات طبية متنوعة مكونة من عدة تخصصات منها الباطنة والجلدية والطب العام والعظام والأنف الأذن الحنجرة والعيون والأطفال