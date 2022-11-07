"الدفاع المدني" يُكرم وفد المستشفى الأردني "غزة _72"

غزة- الرأي

كرّمت المديرية العامة للدفاع المدني وفد "المستشفى الميداني الأردني "غزة_72" تقديراً لجهوده من خلال الخدمات الطبية التي يقدمها لأبناء شعبنا في قطاع غزة.

جاء ذلك، خلال زيارة لوفد من قيادة الدفاع المدني ضم العميد سمير الخطيب مساعد مدير عام للدفاع المدني لشؤون العمليات والطوارئ، وكان في استقبالهم العقيد ركن محمد المحادين قائد قوة المستشفى الأردني بغزة ولفيف من الأطباء.

وفي كلمه له، أثنى العميد الخطيب بالدور المهم للمستشفى الأردني الموجود حالياً في قطاع غزة والوفود الطبية السابقة، وأهمية الخدمات الطبية التي يقدمها لأبناء شعبنا في التخفيف من معاناتهم.

وأكد العميد الخطيب على العلاقة الشقيقة التي تربط الشعبين الفلسطيني والأردني، متحدثاً عن دور الدفاع المدني وتكاملية العلاقة الخدمية المقدمة لأبناء شعبنا.

من جانبه، رحب العقيد المحادين بوفد الدفاع المدني، مؤكدًا على استعدادهم للتعاون في تقديم الخدمة الطبية.

وفي ختام الزيارة قدم وفد الدفاع المدني درعًا تكريميًا لوفد المستشفى تقديرًا لهم