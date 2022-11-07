"الجرائم الإلكترونية" تضبط 4 هواتف خلوية مفقودة شمال غزة

غزة-الرأي

ضبطت دائرة الجرائم الإلكترونية التابعة للمباحث العامة بمحافظة شمال غزة، 4 هواتف خلوية مفقودة خلال أقل من 24 ساعة.

وأوضحت مباحث الجرائم الإلكترونية، أنه وبعد تقديم عدة مواطنين شكاوى عبر المنظومة الإلكترونية مفادها فقدان هواتفهم الخلوية، التي قدرت قيمتها بنحو 3 آلاف شيكل.

وبينت مباحث الجرائم الإلكترونية، أنها تابعت شكاوى المواطنين، وبالبحث والتحري والمتابعة الميدانية والفنية، تم ضبط الهواتف الخلوية المسروقة، وإلقاء القبض على السارقين، وبالتحقيق الأولي معهم أقروا بما نسب إليهم.

وعليه تمت إحالة ملفات القضايا للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول