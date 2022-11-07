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وكيل وزارة الأوقاف يفتتح مركز ابن الجوزي للعلوم الشرعية

07 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:40

وكيل وزارة الأوقاف يفتتح مركز ابن الجوزي للعلوم الشرعية
وكيل وزارة الأوقاف يفتتح مركز ابن الجوزي للعلوم الشرعية

غزة- الرأي

افتتح وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. عبد الهادي الأغا، مركز ابن الجوزي للعلوم الشرعية التابع لكلية الدعوة الإسلامية في المحافظة الوسطى، بدعم كريم من الهيئة العالمية للرعاية الإنسانية و الإغاثة.

وحضر حفل الافتتاح كل من مدير عام التعليم الشرعي د. كفاح الرملي وعميد الكلية د. عبد الله أبو عليان ورئيس مجلس أمناء الكلية د. أحمد حلبية ونائب رئيس المجلس د. عبد الرحمن الجمل ومدير عام الزكاة أ. أسامة اسليم و مدير عام الأملاك أ. مازن النجار ومدير صندوق الزكاة م. جهاد حلس ولفيف من الشخصيات الاعتبارية.

بدوره استهل الأغا كلمته بالتوجه بالشكر للأخوة في الهيئة العالمية للرعاية الإنسانية و الإغاثة على دعمها لمشروع المركز ، مشيداً بدورها في الوقوف إلى جانب أبناء شعبنا و التخفيف عنهم من خلال المشاريع الإغاثية التي تنفذها في قطاع غزة.

و أكد الأغا أن إنشاء هذا المركز يأتي ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى إعلاء شأن العلم و أهله وصقل شخصيتهم العلمية من خلال الدورات العلمية الشرعية المكثفة التي يقدمها المركز إضافة إلى تهيئة مكان مخصص للخلوة العلمية و الاستزادة الذاتية من العلم الشرعي، آملاً أن يكون المركز بمثابة نواة لباكورة مراكز علمية في كل المحافظات لاحتضان طلبة العلم.

ومن جانبه، أعرب أبو حلبية عن سعادته بالمشاركة في افتتاح مركز ابن الجوزي والذي يتوقع أن يكون منارة للعلم ينتهل منه طلبة كلية الدعوة، مؤكداً على دعمهم في مجلس الأمناء لهذه الكلية في أداء مهامها و استمرار مسيرتها نحو التطور و التوسع.

وخلال كلمته قال حلس :" أن المركز كان مجرد فكرة طرحها وكيل الوزارة لإثراء الطلاب بالدورات العملية و إيجاد بيئة الخلوة العلمية كما كان يفعل د. يوسف فرحات رحمه الله ، فمن الله على المشروع بالقبول من الجهات المانحة"، معرباً عن سعادته برؤية الفكرة تصبح اليوم واقع حقيقي يستفيد منه طلبة كلية الدعوة.

و تخلل الافتتاح جولة ميدانية اطلع خلالها الأغا على بعض المشاريع قيد الإنشاء كمصلى الطالبات و الحضانة الداخلية للكلية و تعبيد الممرات المؤدية لها .

وكيل وزارة الأوقاف يفتتح مركز ابن الجوزي للعلوم الشرعية 313087302_5628989403863757_5948243892332193580_n 312987468_5628989407197090_4063285598473654353_n
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