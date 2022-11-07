الإعلام الحكومي ينهي خلافاً مالياً بين "الوطنية للإعلام" والمجموعة الإعلامية

غزة - الرأي

أنهى المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الإثنين، خلافاً مالياً بين الشركة الوطنية للإعلام والمجموعة الإعلامية.

وتم توقيع اتفاق المخالصة بمقر المكتب بحضور كلاً من: رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف ومدير دائرة التراخيص والمتابعة أحمد رزقة، والمساعد القانوني للمكتب إياد رحمي، وعضو لجنة الوساطة والتوفيق، ورئيس اتحاد شركات الإنتاج الإعلامي مفيد أبو شمالة، وعضو اتحاد شركات الإنتاج الاعلامي فوزان الكفارنة، ومحمد شحادة المفوض عن الوكالة الوطنية للإعلام، وعاطف عيسى ممثل المجموعة الإعلامية.

وأكد معروف أن المكتب الإعلامي الحكومي يولى اهتماماً كبيراً ومتواصلاً بالمؤسسات الصحفية بمختلف أطيافها ويقف موقفا واحدا من الجميع من أجل خدمة الصحفيين واعلاءً لشأن مهنة الصحافة، ومحاولاً تذليل أي عقبات والعمل على حلها.

وشكر اتحاد شركات الإنتاج ودوره البارز في إنهاء الخلاف، مثمنا جهود رئيس اللجنة التأسيسية للاتحاد مفيد أبو شمالة في انهاء الخلاف واتمام المخالصة.

من جانبه، أثنى مفيد أبو شمالة على التعاون المثمر بين المكتب والإتحاد، شاكرا دور المكتب الداعم في حل الخلافات التي تخص شركات الإنتاج.

بدوره؛ شكر ممثل الشركة الوطنية للإعلام محمد شحادة المكتب الإعلامي الحكومي على جهوده التي بذلها في حل الخلاف المالي الذي وقع بين الشركة الوطنية للإعلام والمجموعة الاعلامية مثمناً الدور البارز الذي يقوم به الإعلام الحكومي في خدمة المؤسسات الصحفية والإعلامية.

كما شكر ممثل المجموعة الإعلامية عاطف عيسى الجهود التي قام بها المكتب والاتحاد والتي استمرت لشهور حتى تم انهاء الخلاف وتوقيع اتفاق المخالصة.