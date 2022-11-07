العدل تنجز 5000 معاملة عدلية خلال أكتوبر

غزة- الرأي

قامت وزارة العدل خلال شهر أكتوبر المنصرم بتقديم مئات المعاملات العدلية وعقد عشرات جلسات الاستماع للمواطنين ومعالجة شكاوى وإصدار ما يزيد عن 700 شهادة عدم محكومية، وذلك وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن وحدة تطوير الأداء المؤسسي بالوزارة حول إنجازات شهر أكتوبر للعام الجاري.

وتأتي هذه النشاطات ترجمة لأهداف الوزارة الرامية لترسيخ جذور مجتمع آمن يقوم على قواعد العدل والمساواة أمام القانون وصيانة الحقوق، وإشاعة الأمن، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، والفصل بين السلطات.

وتتبنى الوزارة خلال نشاطات وحداتها التنظيمية المختلفة عبر شهر أكتوبر العديد من الآليات والاستراتيجيات التي تمكنها من القيام بدورها والتغلب على المعوقات والتحديات التي تواجهها.

مهام يومية

وعن المهام التي قامت بها الإدارة العامة للشؤون القانونية والأبحاث أوضح التقرير أنها قامت بإصدار دراستين وأبحاث قانونية، وقامت بتنفيذ 13 زيارة لمؤسسات حقوقية، ومتابعتها العمل على إنشاء مكتبة قانونية خاصة بوزارة العدل.

فيما قامت الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة باستقبال 40 طلب قيد جديد في مجال الخبرة، وإقامة مراسم حلف يمين لـ 14 خبيراً جديداً، وتنفيذ 8 زيارات رقابية لقسم الرقابة والتدقيق، وإعداد 33 مذكرة قانونية، بالإضافة إلى عقد عدد من الدورات القانونية في العمل النقابي.

وعلى صعيد شهادات عدم الحكومية والمعاملات العدلية فقد قامت الإدارة العامة للسجل العدلي والمعاملات العدلية بإصدار 764 شهادة عدم محكومية، و26 شهادة محكومية، وتصديق 992 معاملة في قسم التصديقات، وإصدار 5178 معاملة عدلية لدى كاتب العدل.

فيما قامت الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بإنجاز خطتها التشغيلية واعتماد موازنة الوزارة للعام 2023.

من جانبها قامت وحدة تطوير الأداء المؤسسي بعقد ثلاث دورات تدريبية استهدفت 50 متدرباً وتابعت إنجاز الخطة التشغيلية للوزارة وقامت بتنفيذ البرنامج التدريبي لتعزيز قدرات مندوبي الوحدات التنظيمية وأعضاء فريق الجودة بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، واعتماد تنفيذ مشروع إنشاء مرافق الوزارة وغيرها من الإنجازات.

أما على صعيد وحدة شؤون القضاء والنيابة فقد قامت بعقد 30 جلسة استماع مع مواطنين، وتنفيذ ما لا يقل عن مائتي اتصال وتواصل مع الجهات المختصة.

وفيما يخص المعهد العالي للقضاء الفلسطيني فقد قام خلال الشهر الماضي بمواصلة الدورات التدريبية التي تستهدف مؤسسات المجتمع المدني وموظفي الدوائر الحكومية حيث تم تدريب 120 متدرباً، وقام بتنفيذ حفل تخريج برنامج قضاة الصلح، وإعداد وطباعة المادة التدريبية الخاصة بالخبراء (الدليل التدريبي للخبراء) بعد الحصول على رقم إيداع لدى الهيئة العامة للثقافة، وكذلك تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة شمال غزة بعنوان "حل النزاعات التجارية بالطرق البديلة".

وفي وحدة الشكاوى وحقوق المواطن فقد قامت بإعداد دراسة بشأن لائحة تنظيم آلية حفظ وإتلاف الوثائق الرسمية، وإعداد مقترح نموذج جدول إتلاف الوثائق الرسمية، وإعداد تقرير إنجاز الربع الثالث الخاص بأعمال لجنة اعتماد الشهداء، واستقبال عدد من الشكاوى وتقديم 25 حالة قانوني عون للمواطنين.

وفي السياق، قامت وحدة الرقابة الداخلية بتنفيذ زياراتها الرقابية الدورية على مكونات الوزارة والمشاركة في دورة تنمية قدرات مندوبي الوحدات وأيضاً متابعة توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية.

بدورها، قامت وحدة العلاقات الدولية والعامة بنشر 26 خبراً صحفياً وتصميم 32 فيديو وإنفوجرافيك حول فعاليات الوزارة، وتنفيذ طباعة 130 شهادة وبطاقة ممغنطة، وإصدار بيانات تواكب الأحداث السياسية من وجهة نظر قانونية، وكذلك تفعيل حضور الوزارة الإعلامي والتثقيف القانوني من خلال إطلاق برنامج خاص بالوزارة عبر إذاعة الرأي (برنامج أعرف حقك).