"مديرية داخلية رفح" تُصدر 4 آلاف مُعاملة خـلال أكتوبر

غزة- الرأي

أصدرت مديرية داخلية رفح _الشق المدني 4 آلاف و575 معاملة للمواطنين خلال أكتوبر من عام 2022م، من ضمنها إنجاز "997" معاملة مواليد ووفيات في المحافظة.

وأوضحت إحصائية صادرة عن داخلية رفح أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت "2288" معاملة "هويات بدل فاقد وأولي وبطاقات تعريف، وتغيير "267" حالة اجتماعية وعنوان سكن، وإصدار "31" هوية لم شمل.

وأشارت الإحصائية إلى أن دائرة الجوازات في المديرية أتمت "444" معاملة تمديد جوازات وملحقاته، بينما أصدرت "30" معاملة مُلخص تسجيل سكان.

وبيّن التقرير أن دائرة الشؤون العامة بالمديرية أنجزت "116" معاملة تخص عمل الجمعيات وترخيصها والتفتيش عليها وإصدار "182" شهادة حُسن سير وسلوك، بينما قدمت دائرة الشئون القانونية "220" استشارة قانونية للمواطنين