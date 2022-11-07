مدارس الأوقاف الشرعية تختتم برنامج تعزيز القيم والسلوك لشهر أكتوبر

غزة- الرأي

اختتمت مدارس الأوقاف الشرعية برامجها وأنشطتها التربوية، التي تهدف إلى تعزيز القيم والسلوك لشهر أكتوبر للعام الدراسي 2022/2023، والتي تخللت أنشطة متنوعة في القضايا الاجتماعية والدينية.

بدوره، أوضح مدير المدارس الشرعية أ. عبد السلام قوصة، أهمية الأنشطة التي تحتوي على محاضرات علمية ومسابقات وإذاعة مدرسية ومبادرات طلابية، مشيراً إلى إدارته تسعى من خلال هذه الأنشطة والفعاليات إلى بناء جيل ريادي قادر علي التأثير في المجتمع.

وأشاد بجهود القائمين على البرنامج في تعزيز القيم والسلوك وغرس الثقافة في عقول وقلوب الأجيال.