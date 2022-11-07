تعليم الوسطى يفتتح دورة تدريبية لمعلمي التربية الإسلامية

الوسطى- الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم بالوسطى دورة تدريبية لمعلمي التربية الإسلامية حول تطبيقات استراتيجيات التعليم وذلك بحضور مدير التربية والتعليم هشام الحاج و ومدير الدائرة الفنية د. جمال الفليت ورئيس قسم التدريب رهام البشيتي ورئيس قسم الإشراف المكلف عبد الرحيم يونس ومشرفي التربية الإسلامية أحمد عبد الغفور و سوسن بشير ومعلمي التربية وذلك بمركز التدريب التربوي بالوسطى.

ورحب مدير التربية والتعليم بالمشاركين وتحدث عن أهمية الدورة ودورها في زيادة خبرة معلمي التربية الإسلامية في استخدام تطبيقات استراتيجيات التعليم والاستفادة من التكنولوجيا في خدمة المنهاج وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الطالب.

وتهدف الدورة لتنمية مهارة المعلمين حول العديد من البرامج ورفع كفايتهم في تصميم دليل تفاعلي وتنمية مهاراتهم حول التعليم باللعب والترفيه وتفعيل التعليم التعاوني وإنتاج معرض وسائل تعليمية خاص بمبحث التربية الإسلامية.

بالإضافة لمجموعة من الإجراءات التي من شأنها تحقيق الفائدة أثناء المرحلة التعليمية ومنها افتتاح معرض وسائل تعليمية وتنفيذ ورشات عمل لإنتاج الوسائل التعليمية لخدمة المنهاج والتدرب على استراتيجيات التعلم النشط والتواصل مع المجتمع المحلي.