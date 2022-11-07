سلطة الأراضي تناقش قانون الشقق والطبقات

غزة-الرأي

أوصى قانونيون وخبراء في مجال العقارات والتثمين العقاري بضرورة الزام أصحاب الأبراج تطويب الأرض وتسجيلها قبل الحصول على رخصة البناء .

جاء ذلك، خلال ورشة عمل نظمتها وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي ، تحت عنوان " مناقشة التعديل المقترح على نص المادة رقم (15) من اللائحة التنفيذية لقانون الشقق والطبقات والمحلات رقم (1) لعام 1996 .

من جهته أكد رئيس سلطة الأراضي المستشار/ د. عماد الباز على أن الهدف من عقد هذه الورشة المتخصصة لتشجيع المواطنين على التسجيل وتثبيت ملكيات الشقق والطبقات للحفاظ على ممتلكاتهم.

وأشار د. الباز الى أن عدم الاقبال على التسجيل مرتبط بشكل اساسي بصعوبة تنفيذ القانون كما استعرض د. الباز ابرز انجازات سلطة الأراضي خلال العام الجاري والتسهيلات التي اقرتها لا سيما في إجراءات التسجيل وتطوير الادارة العامة للمساحة وتزويدها بأجهزة مساحية متخصصة .

وفي سياق حديثه تناول م. عمر زايده مدير عام الإدارة العامة للمساحة التسهيلات التي منحها القانون رقم 4/2017 فيما يتعلق بالإفراز ورخصة البناء واعتبار حضور أحد المالكين كافي للتسجيل .

وقد استعرض مدير عام الوحدة القانونية أ. موفق علوان خلال الورشة القوانين المعمول بها في تسجيل الشقق والطبقات والقوانين المعدلة واللائحة التنفيذية لها .

بينما تناولت أ. أنيسة شعبان المساعد القانوني وعضو لجنة تسجيل الشقق الإجراءات والأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة للتسجيل .

وقد أكد المشاركون في الورشة على أهمية عقد ورشة عمل مع مجالس إدارة الأبراج السكنية لبيان أهمية التسجيل والإجراءات المطلوبة لحفظ حقوق ملاك الشقق في تلك الأبراج .