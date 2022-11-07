وزارة العدل تشرف على انتخابات نقابة أخصائيي المكتبات

غزة- الرأي

أشرفت وزارة العدل على إجراء انتخابات نقابة أخصائيي المكتبات للدورة الانتخابية (2022-2025) والتي تم خلالها انتخاب قائمة وحدة الساحات بالتزكية.

وتولّت وزارة العدل الرقابة على العملية الانتخابية التي فازت بها القائمة بعضوية 11 منتخبَاً حيث مثّل الوزارة رئيس قسم الرقابة على النقابات أ. ياسر أبو معلا، والمساعد القانوني بدائرة النقابات أ. دعاء بُرهُم والمراقب المالي على النقابات أ. محمود أبو كميل.

وتشكلت نقابة إخصائي المكتبات عام 2019 وتضطلع بمهمة خدمة العاملين في مهنة المكتبات ودور الطباعة والنشر والأرشيف وتنظيم مزاولة المهنة وتنمية الوعي الثقافي ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي لمنتسبيها.

يذكر أن الوزارة تابعت إجراءات العملية الانتخابية من تاريخ الإعلان عنها، وذلك من خلال دائرة النقابات والجمعيات باعتبارها جهة الاختصاص بموجب قانون النقابات رقم (2) لسنة 2013.

وتقدم المجلس الفائز بالشكر للوزارة لمساهمتها بالرقابة على الانتخابات.